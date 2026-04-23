Rica Oferta Cultural: Teatro, Música, Literatura y Tango en Buenos Aires

Una completa agenda cultural para los próximos días en Buenos Aires, que incluye una obra teatral inspirada en leyendas, la presentación del nuevo disco de Morita Vargas, un ciclo de poesía peruana y celebraciones del tango.

El panorama cultural de Buenos Aires y sus alrededores se enriquece con una variada oferta para los próximos días. En el corazón del Litoral, una obra teatral sumerge al público en una historia de amor trágica, inspirada en leyendas ancestrales.

La trama sigue a un estafador y una aspirante a actriz provenientes de Buenos Aires que llegan a la isla Acaray en busca de un supuesto poder curativo, enfrentándose a la desconfianza de un pescador local. Las funciones, programadas para los días 10, 17, 24 de abril y 1 de mayo a las 20 hs en Cultural Thames (Thames 1426, CABA), tienen un costo de $20.000 y prometen una experiencia inmersiva y conmovedora.

El director, Juan Azar, buscó crear una obra con resonancias shakesperianas, ambientada en un paisaje litoraleño de los años 60, desafiándose a desarrollar la acción en el agua y a estimular la imaginación del espectador a través del teatro físico. Paralelamente, la música contemporánea toma protagonismo con la presentación en vivo de 'III', el nuevo disco de Morita Vargas, en un formato íntimo y especial en La Boca.

La Fundación acogerá este encuentro musical, que compartirá escenario con Gogó Dansey, otra artista emergente que explora territorios sonoros diversos, desde el ambient y el dream pop hasta la electrónica de pista. Morita Vargas presentará un álbum descrito como íntimo, cinematográfico y onírico, construido a partir de capas de voz procesada y texturas electrónicas. Gogó Dansey, DJ y performer de la escena queer porteña, cerrará la jornada con una propuesta orientada al baile.

Además, se invita a descubrir los espacios artísticos y gastronómicos de La Boca a través de un recorrido en combis que conectan fundaciones, museos y galerías, ofreciendo acceso gratuito a exposiciones y actividades. La literatura también tiene su espacio destacado con el Ciclo de Literatura 2026 en el Museo de Bellas Artes, que el sábado 25 de abril a las 17.30 hs albergará un conversatorio y recital con cuatro autoras peruanas: Juliane Ángeles Hernández, Violeta Barrientos Silva, Teresa Cabrera Espinoza y Roxana Crisólogo Correa.

El evento se centrará en la producción editorial de poesía escrita en Perú, explorando las instancias de creación, el trabajo editorial y las tendencias actuales, con un enfoque especial en las voces femeninas. En otras noticias culturales, el álbum 'Fueyerías' celebra la vigencia del tango reuniendo a 31 bandoneonistas de tres continentes, y Beltrán Briones reflexiona sobre la relevancia que adquiere un artista cuando genera detractores.

La 50º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires también ha comenzado, con Perú como país invitado de honor, ofreciendo una plataforma para la difusión de la literatura y la cultura peruana





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