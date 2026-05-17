Órgano internacional alerta por presencia del virus Bundibugyo en República Democrática del Congo y Uganda

El organismo internacional, la OMS, avisa de la presencia confirmada del virus Bundibugyo en República Democrática del Congo y Uganda, en África. Aunque aún no reúne los criterios para ser considerada una pandemia, ha advertido por los casos confirmados, sospechosos y de muertes relacionadas con esta enfermedad, especialmente en la provincia congoleña de Iruti, donde hasta el 16 de mayo se registraron ocho casos positivos.

El organismo internacional advierte por la presencia confirmada del virus Bundibugyo en República Democrática del Congo y Uganda , aunque aún no reúne los criterios para ser calificado como una pandemia.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avisa que se han detectado casos confirmados, sospechosos y muertes relacionadas con esta enfermedad, especialmente en la provincia congoleña de Iruti, donde hasta el 16 de mayo se registraron ocho casos positivos. La tasa de mortalidad es alta y los pacientes generalmente mueren por la falta de atención médica y el contacto estrecho con sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados.

El organismo internacional pide que se active la vigilancia, se amplifique el rastreo de contactos, se monte la capacidad de diagnóstico de laboratorio y se fortalezca la prevención de infecciones en centros de salud, entre otras recomendaciones para los países afectados





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