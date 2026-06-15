Revolución en conectividad: tecnología óptica inalámbrica marca récord de velocidad y eficiencia en el país

Investigadores del Reino Unido desarrollan un sistema de comunicación óptica inalámbrica basado en láseres VCSEL que alcanza 362,7 Gbps y bajo consumo energético, abriendo posibilidades para complementar las redes Wi-Fi tradicionales en hogares y oficinas. Además, se analizan los planes económicos del gobierno y una curiosa cábala gastronómica para el Mundial.

Adiós al router Wi-Fi: la nueva tecnología que lleva Internet a todo el hogar y ya está en el país. Un grupo de investigadores del Reino Unido ha presentado una innovación que podría transformar radicalmente la transmisión de internet en interiores, mejorando significativamente la eficiencia energética .

Los resultados, publicados en la revista científica Advanced Photonics Nexus, posicionan a este sistema entre los más rápidos del mundo en comunicación óptica inalámbrica. La tecnología se basa en láseres VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser), una solución ya utilizada en centros de datos. Durante las pruebas, los especialistas emplearon una matriz de estos dispositivos; cada láser transmitió entre 13 y 19 Gbps, logrando una velocidad récord de 362,7 Gbps en una distancia de dos metros.

Además de la velocidad, uno de los aspectos más destacados es su eficiencia energética, con un consumo que ronda los 0.6 vatios por Gbps, un dato crucial en un escenario global donde los centros de datos y redes de conectividad demandan cada vez más energía. Esta tecnología no busca reemplazar las redes convencionales, sino complementarlas.

Su implementación en oficinas, hogares y espacios públicos permitiría descargar parte del tráfico de datos de las redes tradicionales y abriría la puerta a una nueva generación de servicios de ultra alta velocidad. En otro orden de ideas, Morgan Stanley identificó seis hitos que el Gobierno argentino buscaría cumplir antes de regresar a los mercados internacionales, una estrategia que podría facilitar una emisión de deuda en dólares y ya tendría fecha estimada.

Por último, con motivo del próximo Mundial, una cadena de fast-food lanzó la hamburguesa "anulo mufa" como cábala para la Selección Argentina.

"No podemos garantizar el resultado, pero sí el ritual", afirmaron desde la empresa, aprovechando la pasión futbolera para una campaña comercial





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