Revocan prisión domiciliaria del ruso acusado de liderar una red de trata bajo fachada de yoga en Bariloche

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el beneficio de prisión domiciliaria que tenía Alexander Rudnev, el ciudadano ruso que dirigía una escuela de yoga en Bariloche y está acusado de liderar una organización criminal dedicada a la trata de personas, narcotráfico y otros delitos. El tribunal consideró que la decisión anterior no valoró la gravedad del caso, la falta de arraigo del imputado, sus antecedentes penales en Rusia, el riesgo de fuga y su capacidad para entorpecer la investigación. Se revocó la medida y se ordenó que Rudnev vuelva a la cárcel, aunque antes se debe evaluar si el Servicio Penitenciario puede atender su salud tras una operación de urgencia. La fiscalía celebró la resolución y la defensa anunció que apelará a la Corte Suprema.

La Cámara Federal de Casación Penal revocó la prisión domiciliaria de Alexander Rudnev , el ciudadano ruso que instaló una escuela de yoga en Bariloche y está acusado de liderar una organización criminal dedicada a la trata de personas y otros delitos.

El tribunal consideró que el beneficio anterior no analizó adecuadamente la gravedad de los hechos y la complejidad de la causa, y destacó que el imputado carece de arraigo en Argentina, tiene antecedentes penales en Rusia por delitos sexuales y narcotráfico, y un historial de desplazamientos internacionales. Entre los elementos que se tuvieron en cuenta están la tenencia de dos pasajes aéreos simultáneos al momento de su detención en el aeropuerto de Bariloche en marzo de 2025, un intento de autolesión con una cuchilla de afeitar, y la posible capacidad de la estructura para interferir en la investigación mediante intimidación a testigos e influencia sobre la víctima.

También se cuestionó el domicilio fijado para la domiciliaria en San Vicente, Buenos Aires: un predio rural de dos hectáreas de difícil acceso, con un informe socioambiental desactualizado y un contrato de alquiler suscrito por otra imputada, lo que ponía en duda la efectividad de la tobillera electrónica. Aunque se había fijado una caución de 30 millones de pesos, la fiscalía argumentó que era insuficiente frente a los recursos económicos de la organización, que manejaba alquileres de vehículos de alta gama y propiedades de alto valor.

La defensa alegó la reciente operación de urgencia por hernia inguinal del imputado y anunció que apelará ante la Corte Suprema, sosteniendo que su estado de salud requiere la modalidad domiciliaria. Mientras tanto, el entorno de Rudnev niega los cargos de trata por falta de pruebas. Los cargos específicos incluyen trata de personas agravada, falsedad ideológica, delitos migratorios, alteración de la identidad de un menor y transporte de estupefacientes agravado.

La fiscalía sostiene que la organización operaba bajo la fachada de un espacio de yoga para encubrir sus活动 ilícitas. El caso continúa en desarrollo mientras se evalúa la atención médica necesaria en el servicio penitenciario





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