Revocan la prisión domiciliaria del líder de una secta rusa acusado de trata y narcotráfico en Argentina y deberá volver a un penal común

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el arresto domiciliario de Konstantin Rudnev, considerado alto riesgo de fuga por su poder económico y sus vínculos internacionales. El ruso, condenado en su país por abusos sexuales, esperará el juicio en una cárcel federal. La investigación se inició tras el parto de una joven vulnerable en Bariloche bajo control de la organización.

El caso de Konstantin Rudnev , líder de una organización criminal de origen ruso acusada de trata de personas , narcotráfico y otros delitos graves, experimentó un revés judicial significativo.

La Cámara Federal de Casación Penal revocó el beneficio de la prisión domiciliaria que le había sido concedido previamente y ordenó su regreso a un penal común. Los jueces Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques, al hacer lugar a un recurso del fiscal Fernando Arrigo, fundamentaron su decisión en el alto riesgo de fuga que representa el imputado.

Argumentaron que el monitoreo electrónico en su domicilio era insuficiente para mitigar ese riesgo, y remarcaron factores como su falta de arraigo en el país, su notable capacidad financiera y sus conexiones con una estructura criminal transnacional. De este modo, Rudnev, quien se recuperaba de una hernia inguinal ambulatoria bajo arresto domiciliario, deberácontinuar su detención en un establecimiento penitenciario federal mientras aguarda el juicio oral. La trayectoria delictiva de Rudnev se extiende más allá de las fronteras argentinas.

Según consta en la causa, ya cumplió en Rusia una condena de once años de prisión por abusos sexuales, violación de los derechos humanos y comercio de estupefacientes. Tras su liberación en 2021, su derrotero lo llevó a Montenegro, país del que huyó tras ser investigado por delitos sexuales graves. Su periplo最终 lo trajo a la Argentina, específicamente a la región de la Patagonia.

Los investigadores creen que su objetivo era obtener la ciudadanía local mediante la falsificación de identidad, para luego expandir la influencia de su organización hacia Brasil. Su modus operandi incluía el autoproclamarse como el "Gran Chamán" o un "ser extraterrestre", lo que le habría permitido ejercer un férreo control sobre sus seguidores. La investigación en Argentina se desencadenó a partir de un hecho puntual que destapó la gravedad de la situación.

En marzo de 2025, una joven rusa de 22 años ingresó al Hospital Ramón Carrillo de Bariloche en un avanzado estado de embarazo, en clara situación de vulnerabilidad. Estaba custodiada por dos mujeres que hablaban por ella y controlaban todos sus movimientos, lo que alertó al personal médico, que dio intervención a la policía. Las pesquisas posteriores revelaron que la organización intentaba inscribir al recién nacido con documentación falsa para adjudicar la paternidad a Rudnev.

Aunque los allanamientos iniciales en las viviendas que alquilaban en la ciudad andina encontraron las propiedades vacías -con ventanas tapiadas, colchones en el suelo y prendas eróticas-, el líder fue interceptado en el aeropuerto local. Al verse acorralado, intentó autolesionarse con una hoja de afeitar que ocultaba en su billetera.

Entre los múltiples delitos que se le imputan figuran trata de personas con fines de explotación sexual, reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad, alteración del estado civil de un menor y transporte agravado de estupefacientes. Con la nueva resolución de la Cámara, esperará el desarrollo del juicio oral tras las rejas de un penal federal





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