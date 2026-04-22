Revocan la excarcelación de Juan Pablo Offidani, condenado en la causa Lucía Pérez

La Justicia de Mar del Plata anuló el beneficio de excarcelación otorgado a Juan Pablo Offidani, uno de los responsables en el caso de Lucía Pérez, por considerar que no se cumplen las condiciones necesarias para su libertad. La decisión fue apelada por la defensa.

La Justicia de Mar del Plata revocó la excarcelación concedida a Juan Pablo Offidani , condenado en la causa del femicidio de Lucía Pérez por abuso sexual y delitos relacionados con drogas.

La Cámara de Apelación y Garantías consideró que las condiciones para un beneficio similar a la libertad condicional aún no se cumplen. A pesar de esto, Offidani no ingresará a prisión de inmediato, ya que su defensa apelará la decisión. El tribunal argumentó que la libertad otorgada a finales del año pasado fue 'prematura e inadecuada', insistiendo en la necesidad de una etapa intermedia de prueba con controles más rigurosos antes de considerar una salida plena.

Marta, la madre de Lucía, expresó su indignación por la concesión inicial del beneficio, calificándola de inconstitucional y manifestando su preocupación por un posible riesgo de fuga. Offidani se encuentra detenido desde octubre de 2016 y fue condenado en 2023 a 15 años de prisión como partícipe secundario del abuso sexual agravado de Lucía Pérez, sumado a una condena previa por narcotráfico.

Si bien el caso se investigó como femicidio, Offidani fue excluido de la responsabilidad directa en la muerte de Lucía, fallo confirmado por Casación, aunque aún susceptible de recursos ante la Suprema Corte bonaerense. La Fiscalía y los padres de Lucía, como particulares damnificados, apelaron la decisión inicial de excarcelación. Los jueces de la Sala I determinaron que el tiempo cumplido y los informes favorables dentro de la cárcel no son suficientes para justificar la libertad.

Subrayaron la importancia de considerar la gravedad de los hechos, la situación de la víctima, la evolución del condenado y el riesgo procesal. En particular, criticaron la falta de perspectiva de género en la resolución anterior, recordando que el caso involucra violencia contra una joven vulnerable en un contexto de drogas y abuso sexual.

La defensa de Offidani había destacado su buena conducta en prisión, sus estudios, su trabajo y sus tratamientos por adicciones, pero la Cámara consideró que estos elementos positivos no son suficientes para otorgarle la libertad plena. Además, algunos informes psicológicos sugieren la necesidad de continuar con los tratamientos y evaluar su evolución fuera de la cárcel.

La resolución actual mantiene a Offidani detenido, aunque abre la posibilidad de una morigeración intermedia, que implicaría salidas diurnas supervisadas para continuar con su tratamiento contra las adicciones en la ONG 'Proyecto Vida Digna'. Esta medida alternativa requerirá la aprobación del tribunal y el consentimiento de todas las partes involucradas. Paralelamente, el expediente sobre la muerte de Lucía Pérez sigue abierto en relación con la pena que deberá recibir Matías Farías, considerado el principal responsable.

Farías había sido condenado a prisión perpetua por femicidio en un segundo juicio, pero Casación revocó esa calificación, descartando el femicidio y manteniendo solo la condena por abuso sexual. Ahora, se debe determinar la duración de su pena en un juicio de cesura que comenzará el próximo miércoles 29





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