Revés Judicial para Villarruel en Denuncia contra Luis Petri por Calumnias

La Justicia Federal desestimó la denuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel contra el diputado Luis Petri por considerarla infundada, reafirmando la importancia de la libertad de expresión en el debate político.

La vicepresidenta Victoria Villarruel ha sufrido un nuevo revés judicial en su denuncia contra el diputado libertario Luis Petri , quien la había calificado de 'golpista'.

La Justicia Federal desestimó la denuncia, argumentando la inexistencia de delito, al igual que ocurrió con los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi. Villarruel acusaba a Petri de calumnias, injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión, además de invocar una infracción al artículo 213 bis del Código Penal, relacionado con la 'coerción ideológica'.

El Juzgado Federal Criminal Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, determinó que los hechos denunciados no constituyen delito, descartando la configuración de delitos de acción pública. El origen de la disputa radica en las declaraciones de Petri, quien consideró a Villarruel 'funcional a la oposición' debido a sus acciones previas y durante la apertura de sesiones ordinarias.

Este desacuerdo se intensificó en la red social X, donde Petri cuestionó el rol institucional de la vicepresidenta y la tildó de 'golpista'. La Justicia, sin embargo, consideró que estas declaraciones no cumplen con los requisitos necesarios para afectar el sistema democrático, como alegaba Villarruel.

El juez Ramos respaldó el dictamen del fiscal Ramiro González, quien argumentó que las manifestaciones de Petri se enmarcan en el derecho a la opinión y la crítica política, y que una acción penal en este caso representaría un uso excesivo del poder punitivo del Estado sobre valoraciones públicas. Además, se descartó la configuración del delito previsto en el artículo 213 bis del Código Penal, al no existir pruebas de agrupaciones destinadas a cometer ilícitos.

El fallo enfatiza que las expresiones, aunque cuestionables, no alcanzan el umbral de lesividad exigido por el tipo penal, y que perseguir esta acción implicaría una persecución impropia. La resolución, notificada el 22 de abril de 2026, reafirma la importancia del principio de 'ultima ratio' en el derecho penal, priorizando la libertad de expresión en el debate político sobre la aplicación de tipos penales graves.

Tras la denuncia, Petri intensificó sus críticas, calificándola de 'sin sentido' y motivada únicamente por la búsqueda de atención mediática. Expresó su enfoque en el éxito del gobierno de Javier Milei y el bienestar de los argentinos, cuestionando la actitud de quienes se reúnen con opositores y buscan desestabilizar el mandato presidencial.

La controversia se originó a raíz de las declaraciones de Petri en televisión, donde cuestionó la actitud de Villarruel al ofrecerse como alternativa a la oposición mientras formaba parte del gobierno. Villarruel respondió a Petri en X, acusándolo de negligencia en su gestión en IOSFA y de perjudicar a militares y sus familias. Petri, a su vez, la acusó de ser 'golpista'.

El intercambio de acusaciones refleja una profunda división política y un debate sobre los límites de la crítica y la libertad de expresión en el contexto democrático





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Victoria Villarruel Luis Petri Justicia Federal Denuncia Libertad De Expresión

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

José Luis Trejo, neurocientífico: “El ejercicio minimiza la depresión y la ansiedad”El especialista advierte que el sedentarismo reduce el potencial cerebral

Read more »

Victoria Villarruel destrozó a los funcionarios de Javier Milei: 'Lo peor de la casta política'Manuel Adorni, Diego Santilli y Martín Menem fueron los blancos de la vicepresidenta, al justificar su ausencia en la misa en Luján por el papa Francisco.

Read more »

“En 2027 o 2028 habrá que ir al mercado internacional de crédito a buscar financiamiento”, indicó un economist...Lucas Carattini sobre la estrategia económica de Luis Caputo

Read more »

Atlético de San Luis vs. Santos Laguna: Duelo de Liga MX en VivoSigue en vivo el partido entre Atlético de San Luis y Santos Laguna por la jornada 16 de la Liga MX de México, el miércoles 22 de abril a las 22:00hs. Toda la información, minuto a minuto y cobertura exclusiva por TyC Sports.

Read more »

Mal momento para jugar a los Pimpinela: la pelea Milei-Villarruel le regala terreno a los mafiosos de siempreEl primer aniversario de la muerte del papa Francisco terminó siendo una excusa para la política más barata. Villarruel lanzó su campaña presidencial mientras el gobierno se pelea por dentro y el peronismo apuesta a la renovación de la mano de Moreno y Pichetto. Todo esto con el 53,6% de los chicos en la pobreza.

Read more »

El presidente del Episcopado habló sobre la ausencia de Villarruel en la misa por FranciscoMarcelo Colombo aseguró que la ceremonia era “un momento para estar” y dijo que “fue una pena”

Read more »