Reversión en la tendencia ascendente de la deuda en aumento sostenido, a pesar de las cancelaciones realizadas

Desde octubre pasado, el pasivo total continúa en aumento sostenido, aunque tiene tendencia a quebrar esa tendencia ascendente en mayo, debido a que el Tesoro canceló nuevamente $18,4 billones del BCRA en Letras Intransferibles, obteniendo $24,4 billones como dividendos en concepto del ejercicio 2025. Según lo anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo, la operación tendrá como resultado una reducción de la deuda bruta del Tesoro Nacional de aproximadamente 3,3% del PBI.

El incremento se produjo tras aumentar enUS$494.141 millones— del stock total de obligaciones en pesos, mientras que las comprometidas en dólares crecieron en, básicamente por la emisión de los Bonares 2027 y 2028 con los que el Gobierno busca cubrir próximos pagos de deuda externa.

Esto se vincula, principalmente, con que el monto total se calcula en función del dólar oficial, que, medido por el tipo de cambio de referencia, cayó 0,12% en ese mes, mientras buena parte de la deuda en pesos emitida se ajustó por la inflación de ese período (2,6%) o incorporó intereses capitalizables, en el caso de la colocada a tasa fija y con esas características.

US$12.237 millonesPor las mismas razones, en el último año (12 meses) ‘el stock de deuda bruta en situación de pago normal aumentó por el equivalente a al incremento de la deuda en moneda local por un monto equivalente aDe este modo, y tomando en cuenta que a fines de noviembre de 2023 —final del mandato de Fernández— el stock equivalía a en los últimos 30 meses.

Claro que, si se considera la deuda total consolidada del Tesoro más la del Banco Central (BCRA), aún registra una reducción cercana a losEl pasivo total viene en aumento sostenido desde octubre pasado, aunque tendería a quebrar esa tendencia ascendente en mayo, luego de que el Tesoro cancelara nuevamente un total estimado en al BCRA en Letras Intransferibles, aplicando $18,4 billones de los $24,4 billones recibidos en concepto de dividendos del ejercicio 2025 de esa entidad.

Según lo anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo, ‘esta operación tendrá como resultado una reducción de la deuda bruta del Tesoro Nacional de aproximadamente 3,3% del PBI’— algo que ya se verificó en mayo de 2025, cuando cayó en un equivalente a la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a títulos y letras del Tesoro Nacional; el, a adelantos transitorios tomados y aún no cancelados con el BCRA; y e





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Incremento De La Deuda Emisión De Bonares 2027 Y 2028 Dolar Oficial Inflación Y Intereses Capitalizables Stock De Deuda Bruta En Situación De Pago Norm Pasivo Total En Aumento Sostenido Cancelaciones Realizadas Por El Tesoro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Subastan departamentos desde US$28.000 en CABA: la joyita está en CaballitoLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Polémica monetaria: intercambio de billetes y letras entre BCRA y TesoroLa entidad presidida por Santiago Bausili reporta una ganancia por $34,3 billones gracias a la valorización de títulos en la cartera del BCRA, pero la polémica surge en cómo se valorizan las letras intransferibles que el Tesoro le había prestado durante la anterior gestión del peronismo.

Read more »

Milito, Racing y una grieta en la conducción de la AFAEl presidente de Racing, Diego Milito, rompió un silencio que sostenía desde su llegada a la dirigencia y expuso tensiones políticas, personales y de gestión que en Viamonte arrastran desde mucho antes de su desembarco en Avellaneda. En la AFA, desde hace tiempo lo observan como alguien ubicado en ‘la vereda de enfrente’ y su forma de manejar políticamente desde su llegada a Racing generó tensiones.

Read more »

Seleacción Argentina: Precios de indumentaria dispararon 926% desde Qatar 2022La fiebre por la Selección argentina vuelve a instalarse en la vida cotidiana, con precios históricos de indumentaria alcanzados tras la última Copa Mundial en Qatar.

Read more »