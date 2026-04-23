Revelaciones sobre propiedades no declaradas de Frugoni sacuden al Gobierno

El secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, admitió haber omitido la declaración de siete departamentos en Miami y dos sociedades en Estados Unidos, generando una investigación judicial y un debate sobre la ética en la función pública.

El secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni , se encuentra en el centro de una controversia tras admitir la omisión en sus declaraciones juradas como funcionario público de siete departamentos adquiridos en Miami , Estados Unidos.

Esta omisión también se extendió a la Agencia de Regulación y Control de Actividades Financieras (ARCA), la sucesora de la AFIP. Frugoni reconoció su error, declarando que estaba en proceso de rectificación debido a su actual posición en la administración nacional y comprometiéndose a incluir las propiedades en ARCA.

Además, confirmó el pago de impuestos por estas propiedades en Estados Unidos y su intención de regularizar esta situación también en Argentina. La revelación ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la ética y la transparencia en la función pública. El cargo que ocupa Frugoni desde principios de año es de suma importancia dentro del gobierno, bajo la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo.

Es responsable de las licitaciones y concesiones de toda la obra pública financiada por el Estado Nacional, así como del área que regula el Transporte. Su posición estratégica le otorga un control significativo sobre inversiones millonarias y decisiones clave en infraestructura y transporte. A esto se suma la confesión de ser titular de dos sociedades comerciales radicadas en Wyoming y Delaware, Estados Unidos, denominadas Genova LLC y Wiki LLC, las cuales tampoco fueron declaradas en sus bienes.

Las propiedades en Miami se encuentran ubicadas en zonas de alto valor inmobiliario, lo que intensifica las sospechas sobre el origen y la justificación de su adquisición. La admisión de Frugoni ha desatado un debate sobre la necesidad de una mayor rigurosidad en el control de los bienes de los funcionarios públicos y la importancia de la transparencia en la gestión de los recursos estatales. La omisión de información por parte de Frugoni podría acarrear consecuencias legales significativas.

El legislador de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso, ha anunciado la presentación de una denuncia en los tribunales federales, solicitando una investigación exhaustiva por posibles delitos como violación de la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública, lavado de dinero, evasión agravada y negociaciones incompatibles con su cargo. Las propiedades en Miami fueron adquiridas principalmente entre 2020 y 2022, período en el que Frugoni se desempeñaba como titular de la sociedad AUSA, encargada de las autopistas porteñas, y participó en proyectos de obra pública de la Jefatura Porteña, como el Paseo del Bajo.

En ese entonces, ya había sido sancionado por irregularidades en sus declaraciones de bienes. Frugoni se defiende argumentando que su fortuna proviene de sus éxitos en el ámbito privado como arquitecto y hombre de negocios, pero la falta de transparencia en la declaración de sus bienes ha alimentado las dudas y las acusaciones. El Gobierno Nacional, aunque ha ratificado a Frugoni en su puesto, se enfrenta a un nuevo desafío en materia de credibilidad y lucha contra la corrupción.

La situación plantea interrogantes sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para garantizar la integridad de los funcionarios públicos y la confianza de la ciudadanía





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