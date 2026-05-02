Revelaciones sobre gastos de la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica: discotecas, playas y compras en el exterior

Un informe revela gastos cuestionables realizados con la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica Argentina, incluyendo consumos en establecimientos de entretenimiento, servicios personales y compras en el extranjero durante la gestión de Demian Reidel.

Un informe presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados ha revelado un uso cuestionable de la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica Argentina (NASA).

El documento, parte de un expediente de 1.900 páginas, detalla gastos realizados entre marzo de 2025 y febrero de 2026, durante la gestión de Demian Reidel como titular de la empresa estatal. Los gastos incluyen consumos en discotecas, peluquerías, tiendas de ropa, servicios de playa en el extranjero, free shops, hoteles de lujo y restaurantes.

Si bien el informe no identifica a los individuos responsables de cada transacción, los legisladores han expresado su preocupación por la naturaleza de estos gastos, que parecen alejados del propósito de la empresa. Reidel, quien ya había renunciado a su cargo tras denuncias previas por presuntos sobreprecios en licitaciones, no ha realizado comentarios públicos al respecto.

El análisis del informe revela extracciones de efectivo por más de 50 millones de pesos, algunas en dólares, y con patrones repetitivos en diferentes países y ciudades. La tarjeta corporativa, vinculada a la cuenta 4338402 de Nucleoeléctrica, registró un gasto significativo en free shops, especialmente en el aeropuerto de Ezeiza, con 35 consumos que suman u$s4.425.

Además de las compras en tiendas libres de impuestos, se identificaron gastos en establecimientos de indumentaria como Primark y Decathlon en Madrid, restaurantes como La Taberna Española, supermercados como Supermercado Reyes y El Corte Inglés, e incluso en el Metro de Madrid. También se detectaron gastos en servicios personales como una peluquería en Madrid (S Bossi Peluqueros SL) y dos noches de consumo en el pub Pub El Pirata, también en la capital española.

Uno de los aspectos más llamativos del informe es el registro de 13 pagos a la empresa Mar y Sombra SL en Valencia, España, por servicios de playa durante dos días consecutivos. Este tipo de gasto no se considera acorde con el objeto social de Nucleoeléctrica, que se dedica a la generación de energía nuclear.

Además de estos gastos, la tarjeta corporativa se utilizó para pagar vuelos en diversas aerolíneas (American Airlines, United, Air Europa, Aerolíneas Argentinas) y 17 pagos en la plataforma Airbnb. La diputada Florencia Carignano, de Unión por la Patria, solicitó acceso a esta información, lo que llevó a la presentación del informe ante la Cámara de Diputados.

La situación ha generado un debate sobre la transparencia y el control de los fondos públicos en las empresas estatales, y se espera que se inicien investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes





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