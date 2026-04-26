Revelaciones Impactantes en el Juicio por la Muerte de Maradona: Audios Incriminatorios y Tensiones Familiares

Nuevos audios revelan las tensiones entre Leopoldo Luque y las hijas de Diego Maradona, así como la preocupación de Gianinna por el estado mental de su padre durante su internación domiciliaria. El juicio continúa desvelando detalles cruciales sobre los últimos días del exfutbolista.

El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa revelando detalles impactantes sobre sus últimos días. Leopoldo Luque , el médico de cabecera del exfutbolista, presentó un audio en el que anuncia el fin de su relación profesional con Maradona y lanza fuertes críticas contra sus hijas, Dalma, Gianinna y Jana.

El audio, fechado el 14 de noviembre de 2020, fue enviado a Maximiliano Pomargo mientras Maradona se encontraba en su internación domiciliaria en Tigre. Luque expresa su frustración y cuestiona la influencia de las hijas de Maradona en la salud de su padre, acusándolas de priorizar conflictos personales. Considera que su rol como médico había concluido y que lo mejor era mantener una distancia profesional.

El neurocirujano se refiere a las hijas de Maradona en términos despectivos, llegando a afirmar que son 'peor que el papá' y que no debía 'soportar' estar en un grupo con 'tres imbéciles'. Además, Luque expuso otra conversación con el kinesiólogo Nicolás Taffarel, donde ironiza sobre su situación laboral tras la incorporación de más profesionales al equipo médico, sintiéndose desplazado y sobrecargado. Afirma que, paradójicamente, ahora tiene 'más laburo que antes' pero que su rol se ha vuelto insostenible.

Paralelamente, se viralizó un audio de Gianinna Maradona, fechado el 11 de noviembre de 2020, dirigido a Leopoldo Luque, en el que expresa su preocupación por el estado mental de su padre tras la operación por un hematoma subdural. Gianinna temía que Maradona no comprendiera la gravedad de su situación y los términos de su internación domiciliaria.

En el audio, se la escucha expresar su angustia por la posibilidad de que su padre se sintiera odiado y frustrado por la exposición mediática y las restricciones impuestas. Menciona la despedida de Carlos Díaz, uno de los asistentes terapéuticos, y señala que Maradona 'no caza 'one' lo que se le viene', es decir, que no era consciente de lo que estaba sucediendo.

Gianinna también anticipa que la situación podría descontrolarse y que Maradona podría enfrentarse a un panorama inesperado al regresar a su casa. Su preocupación se centra en la posibilidad de que Maradona recayera en sus hábitos, incluso a pesar de las restricciones impuestas. El contexto de estos audios se sitúa en medio de la pandemia de coronavirus, tras la operación de Maradona en la Clínica Olivos el 3 de noviembre de 2020.

La imagen de Maradona con bata y la cabeza vendada se viralizó rápidamente, mostrando su vulnerabilidad. Tras el alta hospitalaria, Maradona fue trasladado a una casa en Tigre para su internación domiciliaria, donde fue monitoreado por personal médico, incluyendo a Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Nancy Edith Forlini, así como por enfermeras y asistentes terapéuticos.

La presentación de estos audios por parte de Luque en el juicio busca, según se interpreta, defender su actuación y señalar las dificultades que enfrentó debido a la dinámica familiar y la falta de colaboración de las hijas de Maradona. La controversia en torno a la atención médica recibida por Maradona y las circunstancias de su muerte sigue generando debate y revelaciones en el marco del juicio





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