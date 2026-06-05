Reunión secreta de Katopodis con intendentes desata debate por reelecciones y crisis en Buenos Aires

El ministro Gabriel Katopodis reunió a intendentes bonaerenses en un encuentro que, lejos de centrarse en obras, puso sobre la mesa el espinoso tema de las reelecciones indefinidas. La presencia de figuras como Sujarchuk y Descalzo, y la foto de Kicillof con un radical, marcan un escenario de realineamientos en medio deuna profunda crisis económica provincial.

El ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis , convocó hace quince días a una reunión de intendentes en sus oficinas céntricas.

Muchos acudieron, pero algunos se desilusionaron al percatarse de que no se abordarían temas trascendentales para sus municipios, como obras públicas, sino asuntos de índole partidaria. La convocatoria contó con presencias atípicas, como la de la asesora general Cristina Álvarez Rodríguez. Entre los intendentes presentes estuvo Ariel Sujarchuk, recientemente integrado al elenco provincial tras desilusionarse con Cristina Fernández de Kirchner por la cancelación de planes paraintegrarlo en la lista de diputados nacionales de 2025.

También asistió Alberto Descalzo, intendente mandato cumplido de Ituzaingó, quien a pesar de ser despreciado por La Cámpora, valoró el encuentro como "una buena oficina para recibir gente y compañeros". Uno de los temas centrales, aunque no se definió, fue el de las reelecciones indefinidas de intendentes. Ni Sujarchuk ni Mariano Cascallares, su compañero de ruta, dieron una postura clara. Según fuentes, "hoy no existe chance de tratar el tema, pero el año que viene" podría avanzarse.

Para destrabarlo se requieren dos caminos que involucran al gobernador Axel Kicillof: uno es la conformación de un consenso amplio, posiblemente mediante la renovación de la Suprema Corte de Justicia provincial, hoy integrada por solo tres magistrados. Si se nombran las otras cuatro bancas con representación de various fuerzas, podría debatirse una salida legal a las reelecciones vía una presentación judicial.

Kicillof busca mantener control sobre al menos un puesto en la futura Corte, pero quienes podrían candidatearse a la presidencia también pretenden influencia, lo que dificulta acuerdos. Algunos sectores, como los kirchneristas y los massistas, descartan priorizar el tema, mientras que los seguidores de Martín Insaurralde podrían mostrarse más flexibles.

Paralelamente, la Provincia atraviesa una crisis estructural con problemas económicos, atrasos en pagos, paros y retrasos con proveedores debido a recortes de planes nacionales y a la caída industrial y comercial. En el plano nacional, el gobernador Kicillof generó un hecho inusual al fotografiarse con el gobernador radical de Corrientes, Juan Pablo Valdés, algo impensado months atrás, dado que Kicillof sigue percibido como kirchnerista por el arco opositor.

Por su parte, Patricia Bullrich visitó Pilar, se reunió con Diego Valenzuela y el concejal Adrián Genna, y aunque su postura de "libertad de conciencia" generó debate, dejó claro que no esperará pasivamente las repercusiones. Asistieron también Luciano Olivera y María Repetto, pero operadores cercanos a senadores libertarios señalaron que Bullrich parece "mucho más cómoda con los radicales que con nosotros", reflejando el desconcierto en el espacio político que navega entre la ignorancia y la bronca.

Incidentes en debates municipales clave, como en La Matanza o Tigre, y en la legislatura bonaerense, evidencian las tensiones. Un armador político confesó: "no veo que podamos volver a vestir de violeta no solo a los del PRO, sino a ningún otro. Hasta octubre había varios intendentes en carpeta para dar el salto. Hoy no tenemos a nadie"





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