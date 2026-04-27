Reunión de Gabinete y Prioridades Legislativas: El Gobierno se prepara para un debate intenso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lideró una reunión de la Mesa Política para definir las prioridades legislativas y preparar el informe de gestión presidencial. La sesión se centró en proyectos clave como la Reforma Electoral, las Pensiones por Invalidez y la ley de Propiedad Privada, en un contexto de tensiones con la oposición y restricciones al acceso de la prensa a Casa Rosada.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , encabezó una reunión crucial con los integrantes de la Mesa Política este lunes para establecer las prioridades legislativas de las próximas semanas y preparar el informe de gestión que se presentará el miércoles.

La sesión oficial se programó para el 29 de abril a las 10:30, anticipándose la asistencia del presidente Javier Milei y de todo su Gabinete, quienes se apoyarán mutuamente en la defensa de la gestión. La única ausencia confirmada hasta el momento es la del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, debido a un viaje programado a Bolivia para el lanzamiento de una versión local del programa “Reportá la Burocracia”.

Paralelamente, en el Senado, la jefa de bloque Patricia Bullrich estará ocupada con plenarios de comisión dedicados a dictaminar los acuerdos con los holdouts y a iniciar el debate sobre la ley de Salud Mental. La exministra de Seguridad también participa en la Mesa Política, donde se discuten proyectos clave como la reforma de las Pensiones por Invalidez (Discapacidad) y la Reforma Electoral Integral, además de la ley de Propiedad Privada.

Esta reunión marca el segundo evento importante en Balcarce 50 al que la prensa acreditada no tiene acceso, una restricción que comenzó tras la reunión del presidente con Peter Thiel la semana pasada. Las autoridades justifican la medida por una inspección en Casa Militar tras la difusión de un video grabado por TN, lo que impide el registro de las entradas y salidas de funcionarios.

Además de Adorni y Bullrich, la reunión contó con la presencia de ministros como Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior), el asesor presidencial Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, Ignacio Devitt y Karina Milei. Uno de los temas centrales es la definición del formato del informe de gestión y el análisis del escenario político en anticipación al debate electoral.

El oficialismo no anticipa un amplio apoyo para formar alianzas y avanzar en sus objetivos legislativos. La Unión Cívica Radical (UCR) ha presentado un proyecto propio para reformar el sistema electoral, proponiendo la “modernización electoral” que defiende la continuidad de las PASO, mientras que el Ejecutivo busca su supresión total para ahorrar costos y simplificar el calendario. Esta divergencia amenaza con prolongar un debate que el oficialismo pretendía cerrar antes del fin del primer semestre.

La ley de Pensiones por Invalidez también presenta desafíos, ya que el Gobierno busca endurecer los controles sobre las asignaciones, un punto que genera resistencia en la oposición. La ley de Financiamiento Universitario, presentada hace tres meses en Diputados, tampoco ha avanzado debido a la falta de votos. La ley de Propiedad Privada enfrenta obstáculos técnicos en las comisiones del Senado, donde la UCR solicita modificaciones en relación con los límites para extranjeros y el riesgo de desalojos.

La situación parlamentaria actual refleja una resistencia generalizada a las iniciativas del oficialismo, lo que complica la aprobación de sus proyectos clave





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