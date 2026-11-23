La dirigencia de Club Atlético Vélez Sarsfield evalúa la continuidad de Claudio Faraoni y el cuerpo técnico tras eliminar a Belgrano. Con opciones como Ariel Holan en la lista, se busca un proyecto claro para la temporada.

La dirigencia del Club Atlético Vélez Sarsfield tiene programada una reunión estratégica para determinar si Claudio Faraoni continúa al frente del cuerpo técnico del equipo. Este proceso de evaluación se desarrolla en un momento crítico donde la entidad de Liniers analiza diversas alternativas para fortalecer su estructura deportiva en el futuro inmediato.

Contexto deportivo y eliminatoria contra Belgrano

El escenario actual está marcado por la reciente eliminación de Belgrano en los octavos de final de la competencia. Este avance se logró en una definición por penales, un resultado que significó un importante alivio institucional para el club. La victoria fortaleció el apoyo de un sector relevante de la hinchada y de los dirigentes hacia el trabajo realizado por el cuerpo técnico durante la temporada.

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Además, la permanencia en los playoffs permitió al conjunto de Liniers cerrar la temporada con mejores sensaciones y renovar las expectativas de sus seguidores. Esta clasificación contrasta con la salida de Diego Milito, quien quedó afuera del certamen tras la derrota de este sábado ante Independiente.

Lista de posibles entrenadores y Ariel Holan

En este contexto, la entidad de Avellaneda monitorea la situación de sus principales candidatos para asumir la dirección deportiva. El actual director técnico de Argentinos Juniors, Ariel Holan, aparece como una opción relevante. Sin embargo, su perfil llega a esta etapa tras sufrir una reciente desilusión deportiva.

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Este sábado, el equipo de Argentinos Juniors, conocido como El Bicho, cayó por 2-1 ante Independiente en La Paternal. Esta derrota decretó su adiós prematuro al torneo y condiciona las negociaciones actuales. A pesar de esta circunstancia, la dirigencia de Vélez Sarsfield mantiene el interés y considera su perfil para el proyecto institucional.

Condiciones para la continuidad y objetivos futuros

Durante la reunión, se pondrán sobre la mesa los objetivos deportivos a mediano y largo plazo. Las discusiones abordarán el proyecto institucional de la Academia y las condiciones específicas que deben cumplirse para la continuidad de Faraoni. La definición dependerá de la alineación entre la gestión actual y las aspiraciones de la dirigencia.

En la entidad de Avellaneda siguen a la espera de novedades concretas mientras se desarrollan estos diálogos. Por ahora, las miradas apuntan a obtener una respuesta definitiva que permita estructurar la estrategia de cara a las próximas competencias del fútbol argentino.