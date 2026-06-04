Resumen de noticias: sorteos de lotería, alertas sobre juego, cotización del dólar, crisis petrolera de EE.UU., nuevo menú italiano en Buenos Aires y donación de islas

Informe que recoge varias noticias de diversa índole: el resultado del sorteo de la Matutina en Montevideo, señales de adicción al juego, precios del dólar en Argentina, tensiones entre EE.UU. e Irán por reservas de crudo, lanzamiento culinario en Buenos Aires y la donación de islas sudamericanas por un multimillonario.

Este jueves, 4 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina.

A la cabeza salió el 3121 (Mujer). La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible.

Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema. Al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta. A cuánto está el dólar blue hoy jueves 4 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.

Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados. Trump enfrenta a Irán con el tanque casi vacío: las reservas de crudo de EE. UU. caen a su nivel más bajo desde 2004. Génova en Buenos Aires: el famoso chef Pietro Sorba lanzó un nuevo menú de comida italiana a un precio único.

Nuevo ministro del Interior. Un multimillonario estadounidense compró tres islas de América del Sur e hizo algo inesperado: las donó a un país de la región





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