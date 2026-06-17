Resumen de noticias: Lotería, dólar y la nueva hamburguesa mundialista

Conoce los resultados de la lotería nocturna, la cotización del dólar oficial y blue, y el lanzamiento de la hamburguesa 'Anulo Mufa' como cábala para la Selección Argentina.

Este martes 16 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Lotería s y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna.

El número afortunado fue el 9188, conocido popularmente como 'El Papa'. Este número suele asociarse a simbolismos de guía espiritual y búsqueda de sentido, aunque en el contexto del sorteo representa a uno de los ganadores de la noche.

Los apostadores que eligieron este número recibirán un premio significativo, aunque las autoridades recuerdan la importancia de jugar con responsabilidad y no caer en comportamientos de juego problemático, como el aumento progresivo de la cantidad destinada al juego o el ocultamiento de la frecuencia de las apuestas. En el ámbito financiero, el dólar oficial cotiza este miércoles 17 de junio a un valor de referencia en los bancos de la City.

La cotización del dólar blue, por su parte, mantiene una brecha cambiaria que los analistas siguen de cerca. El tipo de cambio oficial se ubica en torno a los 900 pesos argentinos para la compra y 960 para la venta, mientras que el dólar paralelo ronda los 1300 pesos. Esta diferencia refleja las tensiones económicas y las expectativas del mercado ante las políticas cambiarias del gobierno. Los inversores y ahorristas monitorean estas cifras diariamente para tomar decisiones financieras.

En el plano cultural y deportivo, se lanzó la hamburguesa mundialista 'Anulo Mufa' como cábala para la Selección Argentina de cara al Mundial. Esta creación gastronómica busca ser un ritual que invite a la buena suerte, aunque sus creadores bromean diciendo que no pueden garantizar el resultado del partido, pero sí el sabor. La hamburguesa incluye ingredientes típicos argentinos y se ha vuelto popular entre los fanáticos que buscan cualquier excusa para celebrar.

Con estos tres temas, el día ofrece una mezcla de suerte, economía y pasión nacional





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