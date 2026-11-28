Conoce los números ganadores del Loto Plus del 28 de noviembre de 2026 y aprende cómo se distribuyen los premios en Córdoba y Buenos Aires.

La Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. comunicó los resultados oficiales del sorteo número 3.939 del Loto Plus, llevado a cabo el sábado 28 de noviembre de 2026. Este juego de azar, comercializado en la jurisdicción cordobesa bajo la regulación de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., determinó sus premios mediante una extracción pública transmitida en vivo.

Mecánica del juego y extracción de datos

Para participar en esta modalidad, cada apostador debe seleccionar 6 números dentro de un universo que abarca del 0 al 45 inclusive. Adicionalmente, se requiere elegir 1 número complementario comprendido entre el 0 y el 9, conocido como Número Plus. La mecánica establece que se realizan una extracción única del Número Plus y seis extracciones separadas para las modalidades Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale, garantizando que no haya repeticiones en los números principales.

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Modalidades de premiación y reglas específicas

Los participantes pueden optar por la modalidad Multiplicador, la cual se resuelve cuando un juego acierta los 6 números principales más el Número Plus. En ese escenario, el premio base se duplica, lo que implica un pago total equivalente a tres veces el valor inicial obtenido en las otras categorías. Por otro lado, en la modalidad Sale o Sale, se premia a quienes logren la mayor cantidad de aciertos, priorizando primero los 6, luego los 5 y finalmente los 4, hasta encontrar un ganador.

Distribución geográfica y atención de premios

En el ámbito de la provincia de Córdoba, los premios que superan los 300.000 pesos son atendidos exclusivamente en la sede central ubicada en la calle 27 de Abril número 185, Planta Baja. Para los montos inferiores a esta cifra, o para los sorteos en otras jurisdicciones, los ganadores deben acudir a las delegaciones respectivas de la Lotería de la Provincia de Córdoba para retirar sus ganancias.

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Retenciones impositivas y bonificaciones comerciales

Se aplica un gravamen de emergencia según las leyes nacionales 20630 y 23351 sobre los premios que excedan los 1.333,33 pesos, reteniendo el 31% sobre el 90% del importe del premio. Los agentes vendedores reciben un estímulo del 1% del premio total de la modalidad Sale o Sale si el ganador tuvo 6 aciertos, o una suma fija de 500.000 pesos en caso de que se active el premio Multiplicador.

Calendario de sorteos y validación oficial

El Loto Plus realiza dos extracciones semanales, los miércoles y sábados a las 22:00 horas. Los resultados y extractos oficiales pueden consultarse en el sitio web de la Lotería de la Provincia de Córdoba y en la plataforma de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, donde también se transmiten los sorteos en tiempo real para garantizar la transparencia del proceso.