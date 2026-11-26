Conoce los números ganadores del Loto Plus sorteo 3938 del 25 de noviembre de 2026. Detalles sobre modalidades, premios y cómo cobrar en Córdoba y Buenos Aires.

La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. oficializó los resultados correspondientes al sorteo número 3.938 del Loto Plus, realizado el miércoles 25 de noviembre de 2026. Este juego de azar, comercializado por la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. en su territorio, sigue siendo una de las actividades de entretenimiento más populares para los apostantes locales. El sorteo se llevó a cabo según el cronograma habitual, garantizando la transparencia en la extracción de las bolas utilizadas para determinar a los beneficiarios.

Números Ganadores y Mecánica del Juego

Los resultados del sorteo 3.938 se basan en una extracción rigurosa donde el apostante debe seleccionar seis números sobre un universo total de cuarenta y seis opciones, que van desde el cero hasta el cuarenta y cinco, ambos inclusive. Adicionalmente, se requiere la elección de un número adicional comprendido en el universo del cero al nueve, el cual activa la modalidad Multiplicador. Las extracciones siguen un esquema estricto que incluye una extracción única para el Número Plus y seis extracciones independientes para las demás modalidades, asegurando que no haya números repetidos dentro de cada categoría específica.

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Modalidades de Premiación y Cálculos

La estructura de premios se divide en múltiples categorías que permiten a los jugadores competir bajo diferentes reglas. La modalidad Match premia a quienes aciertan seis, cinco o cuatro números en su apuesta. Por su parte, la modalidad Sale o Sale otorga un único nivel de premios basándose en la mayor cantidad de aciertos obtenidos; si no hay ganadores con seis aciertos, el premio se distribuye entre los que lograron cinco, y así sucesivamente hasta encontrar beneficiarios. Para la modalidad Tradicional y Desquite, se extraen seis números sin repetición del universo del cero al cuarenta y cinco, definiendo así a los ganadores principales de estas líneas.

Impacto del Multiplicador en los Premios

La modalidad Multiplicador representa una oportunidad significativa para aumentar los retornos económicos. Los apostantes obtienen premios en esta categoría si acertaron seis números en las modalidades Tradicional, Match, Desquite o Sale o Sale, y además aciertan el Número Plus. Este acierto doble implica que la apuesta ganadora recibirá dos veces el importe original del premio de la modalidad base. En términos totales, esto significa que el participante se hace acreedor a tres veces el premio inicialmente obtenido en el sorteo global, multiplicando considerablemente el valor monetario de su inversión.

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Procedimientos para el Cobro de Premios

Para cobrar los premios, los ganadores deben presentar el cupón respectivo y concurrir a las oficinas correspondientes con documentación que acredite su identidad. En el caso de premios que superan los trescientos mil pesos, el pago se realiza en la sede de Lotería en Córdoba ubicada en la calle 27 de Abril número 185, en el primer piso de la División Premios. Para los premios de menor cuantía en el interior de la provincia, los cobros se realizan en las respectivas delegaciones de la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. El juego es de carácter azaroso y el monto a distribuir es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del juego.

Retenciones Fiscales y Transparencia

Es fundamental que los ganadores conozcan las implicancias tributarias sobre sus premios. Todos los premios que superen el importe de mil trescientos treinta y tres pesos con treinta y tres centavos están sujetos a una retención del treinta y un por ciento sobre el noventa por ciento del importe correspondiente. Esta retención se aplica en motivo del Gravamen de Emergencia a los premios de Sorteos y Concursos Deportivos, establecido por las leyes nacionales número 20630 y 23351. Además, los agentes vendedores de las apuestas ganadoras en la modalidad Sale o Sale reciben un premio estímulo calculado sobre el uno por ciento del premio total, mientras que en caso de ganadores del Multiplicador, se les otorga una suma fija de quinientos mil pesos.