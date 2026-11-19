Descubra los números ganadores del Loto Plus sorteo 3.936 realizado el miércoles 18 de noviembre de 2026. Consulte las modalidades Tradicional, Match y Multiplicador.

La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. ha oficializado los resultados correspondientes al sorteo número 3.936 de Loto Plus, el cual se llevó a cabo el miércoles 18 de noviembre de 2026. Este juego de azar, cuyo monto de premios es proporcional a la recaudación, se comercializa en la provincia de Córdoba a través de la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E., asegurando la transparencia en la distribución de fondos para los participantes.

Mecánica y Modalidades del Sorteo 3.936

La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. establece una estructura clara para el desarrollo de cada extracción, garantizando la integridad del proceso mediante seis números principales y uno adicional. Los apostadores deben seleccionar seis números de un universo que abarca desde el cero hasta el cuarenta y cinco, los cuales determinan los resultados en las modalidades Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale. Adicionalmente, la elección de un número entre cero y nueve define la modalidad Multiplicador, creando un sistema de apuestas único con un solo valor para todas las categorías.

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Cada sorteo sigue un protocolo estricto donde se realizan múltiples extracciones independientes sin repetición de cifras. La Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. confirma que se ejecutan seis extracciones específicas para resolver los premios de la modalidad Tradicional, otras seis para la categoría Match, y dos conjuntos más de seis extracciones para las modalidades Desquite y Sale o Sale. Este diseño técnico asegura que cada tipo de premio se base en combinaciones únicas, maximizando la equidad en la asignación de premios para los usuarios.

Reglas de Premiación y Ajustes Fiscales

La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. define criterios precisos para la distribución de premios en las distintas variantes del juego, destacando la modalidad Multiplicador que duplica los premios obtenidos en otras categorías. Los apostadores que acierten seis números en las modalidades Tradicional, Match, Desquite o Sale o Sale, sumado al Número Plus, reciben el doble del importe ganado, lo que significa un pago total equivalente a tres veces el premio inicial de la categoría correspondiente. Esta regla incentiva la participación activa en todas las facetas del sorteo.

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En la modalidad Sale o Sale, la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. aplica un sistema de prioridad donde solo se premian las apuestas con la mayor cantidad de aciertos. Si ningún boleto gana con seis aciertos, el premio se transfiere a los boletos con cinco aciertos, continuando este proceso descendente hasta encontrar ganadores. Este mecanismo garantiza que siempre haya un premio para los participantes, independientemente de la cantidad de coincidencias exactas, asegurando la liquidez del fondo de premios en cada jornada.

Los aspectos financieros y fiscales están regulados por leyes nacionales, donde los premios superiores a trescientos mil pesos son abonados por Lotería en Córdoba en la dirección de 27 de Abril 185, Planta Baja, División Premios, mientras que en el interior se gestionan en sus respectivas Delegaciones. Todos los premios que exceden la cantidad de pesos mil trescientos treinta y tres con treinta y tres céntimos sufren una retención del treinta y uno por ciento sobre el noventa por ciento del importe, conforme a las leyes nacionales números 20.630 y 23.351, lo cual afecta directamente la cantidad final que recibe el ganador.

Verificación Oficial y Proximas Extracciones

La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. y la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. recomiendan a los participantes verificar sus boletos únicamente a través de los canales oficiales, como el sitio web de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., evitando cualquier fuente no verificada. Los ganadores deben presentar el cupón original y documentación de identidad para reclamar sus premios, siendo responsable de la custodia del mismo hasta el momento del cobro. En el caso de múltiples ganadores, el premio se repartirá equitativamente entre todos los boletos ganadores identificados en el sorteo.

Las próximas extracciones de Loto Plus están programadas para realizarse los días miércoles y sábados a las 22:00 horas, con transmisiones en vivo disponibles a través de la plataforma YouTube de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. Los agentes vendedores pueden recibir premios estímulo calculados al uno por ciento del premio total de la modalidad Sale o Sale, o una suma fija de pesos quinientos mil cuando hay ganadores en la modalidad Multiplicador, incentivando así la red de distribución oficial del juego.