Resultados Loto Plus 3933: Sorteo del 7 de noviembre 2026

Descubre los resultados oficiales del sorteo 3.933 de Loto Plus del sábado 7 de noviembre de 2026. Conoce los números ganadores y detalles de premios.

El sorteo 3.933 de Loto Plus se celebró el sábado 7 de noviembre de 2026, ofreciendo a los participantes la oportunidad de acceder a premios basados en una estructura de juego que vincula directamente la recaudación con la distribución de premios. Este juego, administrado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., se distribuye y comercializa en la provincia de Córdoba a través de la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E.

Procedimiento de Selección de Números

Para participar en esta modalidad, los apostadores debían seleccionar seis números diferentes de un universo que abarca desde el cero hasta el cuarenta y cinco, ambos inclusive. Esta selección principal determina la premiación en las modalidades Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale. Adicionalmente, los jugadores deben elegir un número adicional comprendido entre el cero y el nueve, ambos inclusive.

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El número adicional es fundamental para la modalidad Multiplicador, ya que permite a los ganadores aumentar el valor de sus premios en caso de acertar la combinación principal. La participación en todas las modalidades mencionadas requiere un único valor de apuesta por cada boleto emitido, simplificando el proceso de juego para los usuarios.

Modalidades de Premios y Reglas de Juego

La modalidad Match premia a quienes aciertan seis, cinco o cuatro números de la combinación principal. Por otro lado, la modalidad Sale o Sale se distingue por tener un único nivel de premios que se adjudica a las apuestas con la mayor cantidad de aciertos. Si no hay ganadores con seis aciertos, el premio se traslada a los que tengan cinco, y así sucesivamente hasta encontrar ganadores.

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La modalidad Multiplicador es exclusiva para quienes acertaron seis números en las modalidades Tradicional, Match, Desquite o Sale o Sale, además de haber elegido correctamente el Número Plus. Cada apuesta ganadora en esta categoría obtiene el doble del importe del premio recibido en cualquiera de las otras modalidades, lo que resulta en un total de tres veces el premio inicial.

Logística del Sorteo y Transmisiones

Las extracciones se realizan dos veces por semana, los miércoles y sábados a las 22:00 horas, y son transmitidas en vivo por YouTube. El proceso incluye una extracción para el Número Plus, seguida de seis extracciones sin repetición para cada una de las modalidades principales. Esta estructura asegura la transparencia y aleatoriedad de cada sorteo.

Los resultados del sorteo también están disponibles en el sitio web de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, permitiendo a los jugadores consultar los extractos independientemente de la transmisión en directo. Esta accesibilidad digital facilita la verificación inmediata de los números ganadores para todos los participantes.

Reclamo de Premios y Retenciones Fiscales

Para recibir los premios, los ganadores deben presentar el cupón respectivo y acreditar su identidad con documentación oficial. Los premios superiores a trescientos mil pesos son abonados por Lotería en Córdoba, ubicada en 27 de Abril número 185 en la planta baja de División Premios. En el interior de la provincia, los pagos se realizan en las respectivas delegaciones de la lotería.

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Es importante destacar que los premios superiores a mil trescientos treinta y tres pesos con treinta y tres centavos están sujetos a una retención del treinta y un por ciento sobre el noventa por ciento del importe, debido al Gravamen de Emergencia establecido por las leyes nacionales. Además, los agentes vendedores que comercialicen boletos ganadores en la modalidad Sale o Sale reciben un premio estímulo calculado en base al uno por ciento del premio total, con una suma fija de quinientos mil pesos para casos con ganadores de la modalidad Multiplicador.