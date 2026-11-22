Verifica los números ganadores del sorteo 3.937 de Loto Plus realizado el sábado 21 de noviembre de 2026. Detalles completos de premios, modalidades y retenciones fiscales aplicables.

La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. confirmó los resultados definitivos del sorteo 3.937 de Loto Plus, celebrado el sábado 21 de noviembre de 2026. Este juego de azar, comercializado en la provincia de Córdoba por la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E., generó múltiples oportunidades de premiación para los apostantes que seleccionaron correctamente sus números entre el universo disponible.

Detalles del Sorteo 3937 y Mecánica de Premios

La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. establece una estructura de juego donde el monto total a distribuir en premios es directamente proporcional a la recaudación obtenida por la venta de los cupones. Los participantes deben elegir seis números diferentes sobre un total de cuarenta y seis opciones, abarcando del cero al cuarenta y cinco, para competir en las modalidades Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.

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Adicionalmente, el apostante selecciona un número adicional entre cero y nueve para participar en la modalidad Multiplicador. Las extracciones se realizan mediante dos fases distintas. La primera consiste en una única extracción del Número Plus, que determina los premios del Multiplicador. La segunda fase implica seis extracciones separadas sin repetición, una para cada una de las modalidades competitivas mencionadas anteriormente.

Modalidades Específicas y Criterios de Gano

La Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. informa que la modalidad Match premia a quienes aciertan seis, cinco o cuatro números. En cambio, la modalidad Sale o Sale otorga un único nivel de premios basándose en la mayor cantidad de aciertos, priorizando los de seis números, seguidos por cinco si no hay ganadores en el nivel superior, y así sucesivamente hasta encontrar un ganador.

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El Multiplicador ofrece un beneficio adicional significativo. Las apuestas que aciertan seis números en cualquiera de las otras modalidades y aciertan además el Número Plus, duplican el premio original. Esto significa que el apostante recibe dos veces el importe ganado en la modalidad base, lo que resulta en un total equivalente a tres veces el premio inicial del sorteo.

Gestión de Premios y Retenciones Fiscales

Para los premios que superan los trescientos mil pesos, la Lotería en Córdoba, ubicada en la calle veintisiete de Abril número ciento ochenta y cinco en la planta baja de la División Premios, se encarga de la cancelación directa. En el interior de la provincia, los ganadores deben acudir a las respectivas delegaciones oficiales para hacer efectivo su cobro.

Es imperativo que los ganadores presenten el cupón original y documentación oficial que acredite su identidad para reclamar sus premios. Debido a que los apostantes seleccionan sus propios números, es posible que existan múltiples ganadores del primer premio en cada sorteo, repartiendo el monto total asignado entre los afortunados que coinciden.

Procedimiento para Agentes Vendedores

Los agentes vendedores de la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. reciben un premio estímulo calculado sobre el uno por ciento del premio total de la modalidad Sale o Sale. Este bono solo se percibe si la apuesta ganadora tiene seis aciertos. Si hay ganadores del Multiplicador, el agente recibe una suma fija de quinientos mil pesos.

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Todos los premios que superan la cantidad de mil trescientos treinta y tres pesos con treinta y tres centavos están sujetos a una retención del treinta y uno por ciento. Esta aplicación afecta al noventa por ciento del importe del premio, conforme a las leyes nacionales números veinte mil seiscientos treinta y veintitrés mil trescientos cincuenta y uno, que regulan el Gravamen de Emergencia.

Verificación y Transmisiones Oficiales

Los sorteos de Loto Plus se realizan dos veces por semana, específicamente los miércoles y sábados a las veintidós horas. Las transmisiones oficiales se llevan a cabo en vivo a través de la plataforma YouTube, permitiendo al público seguir el proceso de extracción en tiempo real con total transparencia.

Independientemente de la transmisión en vivo, los resultados oficiales y los extractos del sorteo 3.937 pueden consultarse posteriormente en el sitio web de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. y en el portal digital de la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. Esta disponibilidad asegura que todos los participantes tengan acceso inmediato a la información verificada para confirmar sus cupones.