Resultados de la Quiniela de Tucumán, nueva autopista, árbol frutal doméstico y cábala mundialista

Resumen de noticias diversas: resultado del sorteo vespertino de la Quiniela de Tucumán con el número 2482 como ganador; confirmación de construcción de autopista para descongestionar la ciudad; recomendación de árbol frutal de bajo mantenimiento para hogares; cotizaciones del dólar blue y oficial; y lanzamiento de hamburguesa 'anulo mufa' como ritual para el Mundial.

La Quiniela de Tucumán ha dado a conocer los números ganadores en el sorteo vespertino de este martes, 16 de junio de 2026. El número que resultó premiado en la primera posición es el 2482, conocido como 'La Pelea'.

Esta lotería provincial organiza sus sorteos de lunes a sábado en cinco turnos diarios: Matutina a las 11.30 horas, Vespertina a las 14.30 horas, de la Siesta a las 17.30 horas, de la Tarde a las 19.30 horas y Nocturna a las 22.00 horas, todos bajo la administración de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. Entre las modalidades de juego se destaca 'La Triplona', una jugada gratuita que permite seleccionar dos números de tres cifras; para obtener el premio ambos números deben aparecer entre las primeras cinco posiciones del extracto, y el monto del premio se reparte entre todos los ganadores, es decir, es poceado.

En un contexto económico de interés general, el valor del dólar blue y del dólar oficial así como los dólares financieros CCL y MEP son seguidos minuto a minuto por los ciudadanos, quienes consultan constantemente las cotizaciones paraplanificar sus finanzas personales y comerciales a lo largo de la semana. Por otro lado, con motivo del Mundial de fútbol, se ha lanzado una hamburguesa especial llamada 'anulo mufa' como cábala para la Selección Argentina; sus creadores señalan que no pueden garantizar el resultado deportivo, pero ofrecen un ritual simbólico para acompañar al equipo, destacando la creatividad popular en torno al evento mundialista.

En materia de infraestructura, tras años de espera, se ha confirmado la construcción de una nueva autopista que circunvalará toda la ciudad, una obra esperada que busca reducir significativamente el tráfico vehicular durante las horas pico y mejorar la conect urbana. Finalmente, en el ámbito doméstico y de jardinería, se recomienda un árbol ideal para casas pequeñas que produce frutos durante todo el año, requiere cuidados mínimos y no desarrolla raíces invasivas, convirtiéndolo en una opción práctica y estética para espacios reducidos





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Quiniela Tucumán Autopista Circunvalación Árbol Frutal Pequeño Dólar Blue Mundial Argentina Cábala Infraestructura Jardinería

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Resultados de la Quiniela de Santa Fe y noticias de economía internacionalReporte de los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe del 15 de junio de 2026, junto a noticias sobre una fuente de agua descubierta en el Río de la Plata, el lanzamiento de un mega submarino por la potencia militar dominante, el precio del dólar blue y la búsqueda de un cocinero para un barco histórico.

Read more »

Resultados de la Quiniela de Tucumán en la Matutina: los números ganadores del lunes 15 de junionauttucumanarg

Read more »

La Quiniela de Tucumán y el Acuerdo con Irán: Cambios en los MercadosLa Quiniela de Tucumán realizó su sorteo de la vespertina en la provincia de Tucumán. El número ganador fue el 5022. Además, el acuerdo de EE.UU. con Irán ha cambiado las perspectivas de los mercados. El precio de las acciones ha subido en las bolsas y el precio de las energéticas ha caído. La volatilidad en los ADR argentinos ha aumentado y el riesgo país ha bajado al nivel de mayo de 2017. La Selección Argentina ha lanzado una hamburguesa mundialista para la Copa Mundial de Fútbol. La hamburguesa se llama

Read more »

Resultados de la Quiniela de Santa Fe y novedades sobre negocios y emprendimientosSe presentan los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe y se ofrecen consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas.

Read more »