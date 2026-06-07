La Quiniela de Tucumán llevó a cabo un nuevo sorteo este sábado, 6 de junio de 2026, y ya están disponibles los resultados de la vespertina. A la cabeza del listado de números ganadores salió el 1885, conocido como Linterna.

La Quiniela de Tucumán llevó a cabo un nuevo sorteo este sábado, 6 de junio de 2026, y ya están disponibles los resultados de la vespertina .

A la cabeza del listado de números ganadores salió el 1885, conocido como Linterna. Este resultado es particularmente destacado debido a que Argentina había estado ausente de la competencia durante 40 años. El retorno de un mamífero en riesgo de extinción a los Esteros del Iberá es otro hecho destacado de la semana.

Aunque no hay trucos para triunfar en la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar. Además, se ha informado que los grandes inversores internacionales están eligiendo el 'riesgo argentino', apostando por la fuerte resiliencia de los activos nacionales frente a la volatilidad global.

Por otro lado, el famoso chef Pietro Sorba lanzó un nuevo menú de comida italiana en Buenos Aires, ofreciendo opciones únicas y deliciosas. Finalmente, se construye un río artificial de 145 km para llevar agua a una de las zonas más secas de la región





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