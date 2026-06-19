Resultados de la lotería Nocturna y análisis de economía y política en Uruguay y Argentina

Anuncio de los números ganadores de la Nocturna en Uruguay, con el 1539 (Lluvia) como primer premio. Además, cobertura de temas económicos como la falta de actualización en la calificación MSCI de Argentina, la privatización de la Vía Navegable Troncal y una entrevista con Rosendo Grobocopatel, junto con una breve interpretación simbólica de soñar con lluvia.

Este jueves, 18 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna.

A la cabeza salió el 1539 (Lluvia). Soñar con lluvia suele simbolizar limpieza emocional, renovación y fertilidad; puede anunciar alivio tras tiempos difíciles. Si la lluvia es suave indica paz y apertura a nuevas oportunidades; si es tormentosa sugiere tensiones, desbordamiento emocional o la necesidad de liberar cargas. La apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en múltiples jugadas.

Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas. En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños. El mercado esperaba que la Argentina ingresara aunque sea en revisión dentro del MSCI, pero no hubo novedades respecto de la calificación del mercado.

El Gobierno completó la privatización de la Vía Navegable Troncal: quién se quedó con la hidrovía y qué cambia para las exportaciones. Mano a mano con Rosendo Grobocopatel: por qué dejó la política, qué piensa de Milei y por qué eligió no irse de la Argentina. Fuego cruzado





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