Restricciones de tránsito y subtes en Buenos Aires por visita del Papa

Buenos Aires implementa cortes progresivos y desvíos el 9 de noviembre para la llegada del Papa León XIV. Conoce las estaciones de subte cerradas y las zonas restringidas para facilitar el operativo de seguridad.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha establecido un estricto operativo de movilidad para este lunes 9 de noviembre, con motivo de la visita oficial del Papa León XIV a la capital argentina. La autoridad local notificó la implementación de cortes totales progresivos y desvíos vehiculares en la zona central, priorizando la seguridad de los fieles y la fluidez del evento. Se recomienda a la población evitar circular en automóviles por las inmediaciones del acto y utilizar exclusivamente los accesos peatonales habilitados para desplazarse.

Calles afectadas y restricciones vehiculares

El operativo de tránsito afecta directamente la Av. del Libertador, específicamente el tramo comprendido entre las calles Olleros y Ugarteche. Asimismo, se reportan interferencias en la intersección de la Av. Figueroa Alcorta con la Dr. Roberto Levillier, así como en la Av. Dorrego hacia la Av. Luis M. Campos. Las vías Virrey Vértiz y José Hernández sufrirán cortes de ingreso total, los cuales comenzarán a regir con dos horas de anticipación a la llegada prevista del Pontífice a la zona.

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Las restricciones no se limitan a las arterias principales, sino que se extienden a las calles cercanas al Monumento de los Españoles. Los conductores deben prepararse para la circulación lenta y los desvíos alternativos que serán sinalizados por las fuerzas de seguridad. El objetivo es descentralizar el tráfico y reducir la congestión en los barrios aledaños al recorrido ceremonial, garantizando así una logística operativa eficiente para todos los sectores involucrados.

Impacto en el servicio de subterráneos

Los subterráneos de la Ciudad operarán bajo un horario especial de día hábil, con salida de trenes a las 5.30 y cierre de líneas a las 23.00 horas. Sin embargo, el servicio contará con recorridos limitados y múltiples estaciones clausuradas por motivos del operativo de seguridad. Esta medida busca evitar la aglomeración excesiva en puntos estratégicos del sistema de transporte público durante las horas pico del evento.

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En la Línea B, el recorrido operativo se limitará únicamente al segmento entre J. M. de Rosas y Uruguay. Se mantiene el cierre de las estaciones L. N. Alem, Florida y C. Pellegrini. Adicionalmente, la estación Medranto se encuentra fuera de servicio debido a trabajos de mantenimiento o construcción en la infraestructura, lo que restringe aún más las opciones de movilidad para los usuarios de esa línea específica.

La Línea C presentará un funcionamiento restringido entre Constitución y Diagonal Norte. Las estaciones Retiro, San Martín y Av. de Mayo permanecen cerradas a la entrada y salida de pasajeros. La Línea E operará solo entre Plaza de los Virreyes y San José. En esta última, se cierran Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano e Independencia. Las estaciones Urquiza y Entre Ríos también están inoperativas por obras en curso.

Respuesta institucional y recomendaciones al público

Las autoridades locales han reforzado los servicios de transporte y seguridad para gestionar la afluencia masiva de personas que se esperan en la zona del evento. Se insta a la ciudadanía a planificar sus trayectos con suficiente antelación, considerando que las restricciones vehiculares serán progresivas y podrían extenderse más allá del horario previsto. El uso del transporte público, aunque limitado en estaciones, sigue siendo la alternativa más viable para llegar a los alrededores del área restringida sin enfrentar los bloqueos viales.