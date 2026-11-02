Restricciones de tránsito y seguridad para la visita del Papa León XIV en CABA

Autoridades porteñas anuncian estrictos controles vehiculares y peatonales en Recoleta durante la visita del Papa León XIV, con cortes progresivos desde el 3 de noviembre.

Las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han implementado un operativo de seguridad sin precedentes para recibir la visita del Papa León XIV. El perímetro restringido abarca ocho cuadras en el barrio de Recoleta, afectando arterias viales críticas como la Avenida del Libertador, la Avenida Alvear y la Avenida Callao. Este dispositivo busca garantizar la integridad de los visitantes internacionales mientras minimiza el impacto en la movilidad urbana general.

Cronograma de restricciones viales progresivas

Los primeros cambios en la infraestructura vial comenzarán a regir hasta la noche del martes 3 de noviembre. Durante esta etapa inicial, el tránsito en la Avenida del Libertador se mantendrá habilitado, pero con una reducción significativa a solo dos carriles por sentido de circulación. Los automovilistas deberán circular con extrema precaución en este tramo específico, ya que esta medida prepara el terreno físico para el operativo principal. Posteriormente, los cortes más severos arrancan días después, iniciando con una restricción progresiva entre las calles Sucre y Ugarteche que culminará en un bloqueo total del ingreso vehicular. El operativo se extiende hasta la madrugada del lunes 16, aislando prácticamente la zona del resto de la ciudad durante esos 12 días.

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Puntos críticos y horarios de cierre total

El momento de mayor tensión logística comienza la tarde del sábado 7 y se extiende hasta la madrugada del miércoles 11. Durante este período de cuatro días completos, la dinámica de movilidad cambiará radicalmente en una zona de alta densidad residencial, hotelera y comercial. La Policía de la Ciudad establecerá puestos de control estrictos en tres accesos principales: la Avenida Santa Fe, la Avenida Luis María Campos y la Avenida Las Heras. Sin documentación válida, no será posible el ingreso de vehículos o peatones a través de estos puntos. Además, se habilitarán únicamente dos cruces peatonales específicos: uno en la intersección de Avenida Alvear y Libertad, y otro en la calle Cerrito. Estos puntos contarán con vallados metálicos y verificación de identidad las 24 horas.

Requisitos documentales para residentes y trabajadores

Los vecinos y empleados dentro del perímetro enfrentan requisitos rigurosos para mantener su acceso diario. Los residentes deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) con domicilio actualizado. Quienes tengan direcciones desactualizadas deberán completar un formulario con carácter de declaración jurada disponible en el sitio web oficial del Gobierno porteño. Este sistema de permisos aplica tanto para peatones como para conductores, y las autoridades advirtieron que revisarán vehículo por vehículo, lo que puede demorar varios minutos en horarios pico. Para los trabajadores y visitantes temporales, las opciones varían según el tipo de usuario. Los huéspedes de hoteles deberán mostrar su reserva de hospedaje en cualquiera de los cruces habilitados, mientras que los comerciantes requieren un permiso digital descargable. Sin el documento digital cargado en el teléfono, no hay forma de cruzar los controles policiales.

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Gestión de estacionamientos y reubicación vehicular

La prohibición total de estacionamiento y circulación vehicular impone plazos fatales a los propietarios de autos en la zona. Los dueños de vehículos tienen plazo hasta el mediodía del sábado 7 de noviembre para removerlos. Después de ese horario, las grúas de Tránsito comenzarán a operar de manera inmediata. Aquellos autos que no sean retirados en tiempo y forma serán trasladados al predio de la Facultad de Derecho. Aunque no habrá multas adicionales, los propietarios implicarán la molestia de tener que ir a buscarlos personalmente. Como alternativa, la Ciudad autorizó zonas especiales de estacionamiento a 45 grados fuera del anillo de seguridad, ubicadas sobre la mano derecha de la Avenida del Libertador y otra zona en sentido contrario, ambas a distancia caminable.

Impacto en la movilidad colectiva y planificación

Varias líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales debido a estas restricciones. El Gobierno porteño publicará los desvíos específicos en los próximos días, exigiendo que los vecinos planifiquen sus movimientos con anticipación. Durante los días de cortes totales, la zona funcionará como un barrio cerrado de alta seguridad, donde la única forma de ingresar es mediante los permisos digitales o físicos mencionados anteriormente. Las autoridades buscan garantizar el flujo de permisos requeridos sin generar cuellos de botella en los accesos, aunque la estricta verificación documental podría ralentizar temporalmente la entrada de personas autorizadas. Este dispositivo representa un desafío logístico significativo para la administración pública y la ciudadanía en una de las zonas más emblemáticas de la capital argentina.