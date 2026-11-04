Restricciones de tránsito y seguridad en Palermo y Recoleta para la visita del Papa

El Gobierno porteño impone estrictos controles y desaloja vehículos en Palermo y Recoleta entre el 7 y el 16 de noviembre. Conozca las zonas bloqueadas, los puntos de acceso autorizados y los plazos para retirar autos estacionados sin sanciones.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha implementado un operativo de seguridad sin precedentes en los barrios de Palermo y Recoleta, preparando la infraestructura para la próxima visita del Papa Francisco. Esta medida incluye el desalojo obligatorio de vehículos estacionados y restricciones severas a la circulación peatonal y vehicular que entrarán en vigor progresivamente desde el 7 de noviembre hasta la madrugada del lunes 16 de noviembre. El objetivo central es crear un perímetro de máxima seguridad que aísla prácticamente estas zonas del resto de la ciudad durante los doce días que abarca el evento religioso.

Cronograma estricto de restricción vehicular

El núcleo crítico de las limitaciones comienza la tarde del sábado 7 de noviembre y se mantiene sin interrupciones hasta la madrugada del miércoles 11 de noviembre. Durante esta ventana temporal, los cortes en la Avenida del Libertador, específicamente entre las calles Sucre y Ugarteche, se ejecutan de manera gradual. Este proceso de reducción progresiva del tráfico culminará en una restricción total del tránsito vehicular en esa arteria principal, impidiendo cualquier ingreso de automóviles una vez finalizado el horario establecido.

Also read Artistas condenan agresión a trabajadoras trans en Palermo por su identidad de género

Las medidas de aislamiento se extienden hasta la madrugada del lunes 16 de noviembre, marcando un cierre operativo continuo. En este período, la zona queda efectivamente segregada del tráfico urbano habitual, lo que obliga a residentes, comerciantes y trabajadores a adaptar sus rutinas de movilidad. La Administración de Tránsito ha sido desplegada para hacer cumplir estas normas con rigor, asegurando que el perímetro se mantenga libre de vehículos no autorizados para garantizar la logística del evento pontificio.

Procedimientos y sanciones para vehículos estacionados

Las autoridades locales han establecido un plazo definitivo y estricto para la retirada de automóviles: los propietarios deben remover sus vehículos antes del mediodía del sábado 7 de noviembre. Pasada esa hora específica, las grúas de Tránsito iniciarán automáticamente la operación de remoción de cualquier unidad que permanezca en los sectores designados como de despeje. Esta medida no implica exención de costos ni beneficios especiales para los conductores afectados por la presencia en zonas restringidas.

Advertisement

Todos los autos que no sean retirados dentro del plazo estipulado serán trasladados inmediatamente al predio de la Facultad de Derecho. Los dueños de estos vehículos perderán la opción de dejarlos en el lugar y deberán desplazarse hasta esa instalación académica para recuperar sus coches. Aunque no se mencionan multas financieras adicionales por este acto de despeje preventivo, el costo logístico de tener que viajar hasta la Facultad de Derecho para recuperar la unidad se convierte en la consecuencia directa de no actuar a tiempo.

Controles de identidad y acceso peatonal

Durante el período crítico del 7 al 11 de noviembre, la Policía de la Ciudad montará puestos de control estrictos en los únicos tres accesos habilitados para el ingreso humano: la Avenida Santa Fe, la Avenida Luis María Campos y la Avenida Las Heras. Solo los residentes de la zona y los empleados con permisos vigentes podrán utilizar estas vías de entrada. La falta de documentación válida resultará en el rechazo inmediato del ingreso, sin excepciones para peatones o conductores de vehículos autorizados.

La verificación de identidad exige que los residentes presenten su Documento Nacional de Identidad (DNI) con su domicilio actualizado coincidiendo con la dirección de la zona restringida. Aquellos ciudadanos que posean direcciones desactualizadas en sus documentos deberán completar un formulario con carácter de declaración jurada para poder ser autorizados a ingresar. Este protocolo administrativo añade una capa de complejidad al proceso, asegurando que solo personal verificado transite por el perímetro de seguridad.

Alcance geográfico y alternativas de estacionamiento

El perímetro de máxima seguridad abarca un polígono delimitado por cuatro avenidas principales y añade un tramo de cien metros sobre las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear. Esta área crítica comprende ocho cuadras ubicadas en el corazón de Recoleta, integrando edificios residenciales de alta densidad, hoteles de cinco estrellas, galerías comerciales y oficinas corporativas de alto perfil. La Policía Federal realizará una revisión exhaustiva de cada vehículo dentro de este perímetro establecido antes de la llegada oficial del Papa, garantizando la seguridad física del área.

Advertisement

Como alternativa al desalojo forzoso, la Ciudad ha autorizado zonas especiales de estacionamiento a cuarenta y cinco grados ubicadas fuera del anillo de seguridad pero a una distancia caminable de la zona restringida. Una de estas áreas se encuentra sobre la mano derecha de la vía correspondiente y la otra corre por la Avenida del Libertador en sentido contrario al tráfico habitual. Estas opciones permiten a los conductores estacionar sus vehículos de forma legal mientras se desplazan a pie hacia sus destinos finales en Palermo o Recoleta durante los días del operativo.