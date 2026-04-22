Restricciones Alimentarias en Texas: Millones Afectados por Cambios en SNAP

Nuevas regulaciones en Texas limitan los productos que se pueden comprar con cupones de alimentos (SNAP), afectando a 3.5 millones de beneficiarios, incluyendo 1.7 millones de niños. La medida prohíbe la compra de bebidas azucaradas, dulces y otros productos considerados no saludables.

En el estado de Texas , una significativa modificación al programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ( SNAP ), comúnmente conocido como cupones de alimentos , ha entrado en vigor el 1 de abril de 2026, generando un impacto considerable en millones de texanos.

Esta restricción, que afecta a aproximadamente 3.5 millones de beneficiarios, incluyendo a 1.7 millones de niños, limita la utilización de los fondos SNAP para la adquisición de una amplia gama de productos alimenticios considerados no esenciales o perjudiciales para la salud. La medida, impulsada por el gobernador Greg Abbott bajo la iniciativa “Make America Healthy Again” de Texas, se materializó a través de la aprobación del Proyecto de Ley del Senado 379 (SB 379) y cuenta con el respaldo y la implementación de la Comisión de Servicios de Salud y Recursos Humanos de Texas (HHSC), que ha publicado guías detalladas tanto para los comerciantes como para los consumidores.

La filosofía subyacente a esta política radica en fomentar hábitos alimenticios más saludables entre los beneficiarios del programa, reduciendo el consumo de azúcares añadidos y edulcorantes artificiales, y promoviendo una dieta basada en alimentos nutritivos y frescos. Sin embargo, la implementación de estas restricciones ha suscitado debates y preocupaciones sobre su impacto en la seguridad alimentaria de las familias de bajos ingresos y en la accesibilidad a alimentos asequibles. La lista de productos prohibidos es extensa y abarca diversas categorías.

Los beneficiarios de SNAP en Texas ya no pueden utilizar sus fondos para comprar bebidas que contengan 5 gramos o más de azúcar añadida por porción, lo que incluye la mayoría de las gaseosas, refrescos y bebidas energéticas. De igual manera, se prohíbe la compra de productos que contengan edulcorantes artificiales, lo que afecta a una gran variedad de productos dietéticos y bajos en calorías.

En el ámbito de los jugos, la restricción se aplica a aquellos que contengan menos del 50% de contenido real de fruta o verdura, excluyendo así los jugos 100% naturales. La prohibición se extiende también a las golosinas y dulces, incluyendo barras de chocolate, chicles, caramelos, frutas secas glaseadas o cubiertas de chocolate, yogur o caramelo, y cualquier otro producto similar que se considere un capricho azucarado.

Incluso las nueces o pasas de uva confitadas están incluidas en la lista de productos no elegibles. Esta amplitud en las restricciones ha generado críticas por parte de organizaciones de defensa de los derechos alimentarios, quienes argumentan que limita las opciones disponibles para las familias de bajos ingresos y puede llevar a un aumento del hambre y la desnutrición.

La HHSC, por su parte, defiende la medida argumentando que busca mejorar la salud pública y reducir los costos asociados a enfermedades crónicas relacionadas con la dieta. La agencia ha enfatizado que la responsabilidad de codificar correctamente los artículos recae sobre los comercios, no sobre el consumidor, lo que significa que los beneficiarios no perderán sus cupones si compran accidentalmente un producto restringido.

Para determinar si un producto es elegible, se recomienda consultar la etiqueta nutricional en la parte posterior del envase, específicamente la sección de “Carbohidratos Totales”. Además de estas nuevas restricciones en la compra de alimentos, el programa SNAP en Texas ha experimentado otros cambios significativos en los últimos meses. Desde noviembre de 2025, los beneficiarios deben cumplir con requisitos de trabajo o participar en un programa laboral aprobado para mantener su elegibilidad para recibir asistencia alimentaria.

Esta medida, que busca fomentar la autosuficiencia y reducir la dependencia del gobierno, ha sido objeto de controversia, ya que algunos argumentan que dificulta el acceso a la asistencia alimentaria para aquellos que tienen dificultades para encontrar empleo o que tienen limitaciones físicas o de salud. Asimismo, una nueva legislación federal ha limitado el acceso al programa SNAP únicamente a ciudadanos estadounidenses y ciertos residentes permanentes legales, excluyendo a otras categorías de personas con estatus migratorio legal.

Esta restricción ha generado preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentan que discrimina a una población vulnerable y que puede tener consecuencias negativas para la salud y el bienestar de las familias inmigrantes. La combinación de estas nuevas restricciones y requisitos ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los beneficiarios del programa SNAP en Texas, quienes temen que se vea comprometido su acceso a alimentos nutritivos y asequibles.

Organizaciones como Feeding Texas están trabajando para informar a los beneficiarios sobre los cambios en el programa y para abogar por políticas que protejan la seguridad alimentaria de las familias de bajos ingresos. El futuro del programa SNAP en Texas es incierto, pero es claro que estas nuevas medidas tendrán un impacto significativo en la vida de millones de texanos





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