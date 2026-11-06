Restos de bebé sustraído en 1986 encontrados en Mendoza por medallita

Hallaron restos de bebé sustraído en 1986 en Mendoza. La madre lo identificó por una medallita en el cementerio. Avanza juicio por la verdad sobre desaparición forzada.

Peritos de la Justicia Federal encontraron los restos de un bebé sustraído en 1986 en la provincia de Mendoza. La madre logró identificar al niño gracias a una medallita que guardaba en la misma cripta. Este hallazgo cierra una odisea de casi cuatro décadas.

La mujer, hoy viuda, dio luz a un varón en el Hospital Lagomaggiore en septiembre de 1986. Desde entonces, no pudo verlo ni despedirse de él. Las autoridades le informaron que había fallecido. Ahora, los restos descansan en la cripta 16 del cementerio de la capital mendocina.

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Identificación mediante medallita

La identificación se produjo este jueves en la cripta 16 del cementerio capitalino. La madre reconoció a su hijo por una medallita que había dejado en la sala de partos. Este detalle coincidió con el objeto hallado junto a los restos. Es un elemento clave para la causa judicial.

La investigación fue aceptada por la Justicia Federal en agosto de 2025. Anteriormente, el caso estuvo en la vía provincial. Allí derivó en el archivo del caso sin resultados. La madre logró el desarchivo con ayuda de Enoc Ortiz. Carlos Varela Álvarez y Milagro Baztan también representaron al caso.

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Investigación judicial y jueces

El Juzgado Federal 3 de Mendoza encabeza las actuaciones. Marcelo Garnica es el juez a cargo de la causa. El fiscal Fernando Alcaraz instruye el caso desde el Área de Transición. Ellos investigan la desaparición forzada en democracia.

El equipo trabajó en las criptas 15 y 16 este jueves. Los restos aparecieron en la cripta 16. La madre fue primero a la Justicia provincial. Después, pasó la causa al fuero federal. Buscan establecer qué ocurrió desde la separación.

Contradicciones documentales

Hay pruebas documentales con contradicciones notorias. Los certificados de nacimiento y defunción comparten el mismo número de DNI. Regstran horas incompatibles en ambos documentos. El niño figura como fallecido antes de nacer.

Estos datos plantean interrogantes sobre lo que continuó a la sustracción. La investigación busca reconstruir los hechos completos. Se investiga la presunta sustracción de un bebé recién nacido. El contexto es la etapa de la democracia en Argentina.

Futuro de la investigación

A partir de este jueves, comienza otra parte considerable. Se investigará cómo llegó el niño a la cripta. El juez Garnica determinará cómo continúa el proceso. Escrutará a autoridades y empleados del hospital Lagomaggiore.

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Se busca identificar responsables entre el plantel médico. Trabajaron en el hospital durante la década de 1980. La figura del Juicio por la Verdad permite avanzar. Garantiza el derecho a la verdad de las víctimas.

Contexto de sustracciones

La causa ya investiga la desaparición de otros niños. Ocurren en el mismo hospital en la misma época. Se investiga sustracción y ocultamiento de un menor. También alteración del estado civil del niño.

Hay delito de falsedad ideológica de documento público. La madre entregó muestra genética al Banco de Huellas Genéticas de Mendoza. El proceso permite sentar precedentes institucionales. Es una herramienta de reparación simbólica.

El hallazgo abre la puerta a nuevas causas similares. Aunque no se identifique a los responsables, se investiga. Se reconstruyen los hechos históricos. Se garantiza el derecho a la memoria colectiva. Esto responde a la solicitud de un juicio por la verdad.