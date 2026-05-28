Los pueblos originarios celebran la restitución de los restos del Niño del Chañi tras 119 años en un museo, marcando un cambio de paradigma en la relación ciencia-comunidades indígenas. Paralelamente, se presentó un álbum de figuritas para trabajar la memoria histórica en escuelas y hogares, a medio siglo de la última dictadura. Además, el Banco Nación anunció refinanciación de deudas y La Matanza nuevas ferias de abaratamiento. La selección argentina espera la decisión final de Scaloni.

Los pueblos originarios de la región andina celebran la restitución de los restos de un antepasado indígena a su territorio ancestral tras más de un siglo de permanencia en un museo.

El llamado Niño del Chañi, cuyos restos fueron extraídos en 1904 del Nevado de Chañi, ubicado entre Jujuy y Salta, regresó a su tierra natal en una ceremonia cargada de simbolismo que tuvo lugar en el Museo Ambrosetti de Buenos Aires. Este evento representa un hito en las relaciones entre instituciones científicas y comunidades indígenas, ya que marca un cambio de paradigma en la forma en que se manejan los restos humanos de pueblos originarios en los acervos museísticos.

La ceremonia contó con la presencia de representantes de los pueblos kolla, diaguita y otros grupos originarios, quienes acompañaron el féretro cubierto con banderas wiphalas y cantos tradicionales. Según declaraciones de los líderes indígenas, la restitución cierra un capítulo de despojo y abre uno nuevo de respeto y reconocimiento a la autonomía cultural. Los restos permanecerán bajo custodia ceremonial en un lugar aún no revelado del nevado, cumpliendo con los rituales que exige la cosmovisión andina.

La restitución del Niño del Chañi no solo es un acto de justicia histórica, sino también un precedente para otros casos similares en América Latina. Expertos en antropología y derechos indígenas señalan que miles de restos humanos de pueblos originarios siguen distribuidos en museos y universidades del mundo, muchos de ellos obtenidos sin consentimiento durante expediciones coloniales o científicas del siglo XIX y principios del XX.

El proceso que llevó a la devolución incluyó años de gestiones, investigaciones para confirmar la procedencia y un diálogo interinstitucional entre el museo, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento, y las comunidades. Este caso podría impulsar una política pública más activa de restitución, en línea con tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que Argentina ratificó en 1992.

Además, se plantea la necesidad de revisar los protocolos de accesso a colecciones museísticas, priorizando la perspectiva ética y la consulta previa a las comunidades afectadas. Paralelamente, en el ámbito de la memoria histórica, se lanzó un álbum de figuritas que conmemora a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, a 50 años del último golpe militar.

La obra, creada por un artista gráfico, busca ser una herramienta pedagógica para colegios, hogares y centros comunitarios, acercando la lucha por la identidad y la justicia a las nuevas generaciones. Cada figurita incluye un breve relato biográfico y está acompañada de un cuadernillo con actividades. La iniciativa ha sido bien recibida por organismos de derechos humanos, que destacan su valor educativo para prevenir el negacionismo y fortalecer la democracia.

Mientras tanto, en el plano económico, el Banco Nación anunció medidas para refinanciar deudas de familias, en un intento por aliviar la crisis financiera que afecta a amplios sectores. Asimismo, el partido de La Matanza lanzó nuevos mercados y ferias de abaratamiento, para contener el impacto de la inflación en la canasta básica. Estos hechos, junto a la expectativa por la decisión del técnico Scaloni en la selección argentina, componen un panorama diverso de actualidad nacional





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