Restaurante de Marcos Paz cierra sus puertas y liquida activos por cuenta propia en medio de la crisis económica

Los dueños del restaurante Nuestra Casa, ubicado en Marcos Paz, Buenos Aires, anunciaron su cierre tras años de servicio. En un emotivo mensaje en redes sociales agradecieron a clientes y empleados, y procedieron a vender directamente todos los equipos y mobiliario. Este caso ilustra la difícil situación del sector gastronómico y de las pymes en Argentina, donde más de 14.000 empresas han cerrado en el último año.

Hoy nos toca hacer la publicación más difícil, reconocieron los responsables del local. Los dueños de un restaurante de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, anunciaron hace tres días el cierre de su empresa y apenas se difundió la noticia pusieron manos a la obra para vaciar el local sobre la calle Leandro N. Alem.

A todos nuestros clientes, amigos, seguidores y todo aquel que haya tenido la posibilidad de conocernos... Hoy nos toca hacer la publicación más difícil, la más triste y la que no pensábamos que un día podía llegar, señalaron en un mensaje cargado de emotividad.

Con palabras de gratitud hacia empleados y clientes, los dueños de Nuestra Casa mantuvieron la tesitura de su mensaje: Esperamos desde lo más sincero de nuestros corazones, que cada plato que hemos servido en nuestro salón o que hemos llevado hasta su casa, sea como más de un cliente nos dijo. Eso siempre fue nuestro objetivo, de ahí el nombre Nuestra Casa (que al final, los queríamos hacer sentir como en casa).

Al día siguiente de la difícil publicación del mensaje en Instagram los encargados del negocio publicaron para la venta los freezers, heladeras, freidoras, aires acondicionados y hasta el horno que tenía el restaurante. Distinto a como ocurre en los casos en que cierra un restaurante y el inventario lo liquida una firma de remate especializada en gastronomía, los encargados de Nuestra Casa decidieron desprenderse de las mesas, sillas, vajilla, cristalería, todo por su cuenta.

Este episodio se produce en un contexto económico adverso para el sector gastronómico y para las pequeñas y medianas empresas en Argentina. Según datos oficiales, en los últimos doce meses se han liquidado más de 14.000 empresas, lo que representa una disminución neta de 26.213 compañías desde diciembre de 2023.

La suma de factores como la caída del consumo, la alta inflación, los costos operativos en alza y la presión fiscal ha llevado a muchos emprendimientos a tomar la difícil decisión de cerrar. En el caso particular de Nuestra Casa, la decisión se comunicó con una mezcla de tristeza y agradecimiento, evitando extenderse en explicaciones sobre el contexto macroeconómico pero reconociendo implícitamente la difícil situación.

El proceso de liquidación de activos, realizado de manera directa por los propietarios, refleja tanto la urgencia por recuperar algo de la inversión como un deseo de mantener el control hasta el final, sin delegar en terceros. Esta práctica, aunque menos común, emerge como una alternativa en tiempos de crisis, donde la rapidez y la reducción de costos intermediarios pueden ser determinantes.

La historia de Nuestra Casa se convierte así en un espejo de la realidad que viven miles de pequeños comercios y restaurantes a lo largo del país, donde el cierre no solo implica el fin de un proyecto empresarial, sino también la disolución de un espacio de reunión y pertenencia para la comunidad local





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