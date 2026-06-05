Restauración de la casona del Jardín Botánico: un símbolo porteño recupera su esplendor

La histórica casona del Jardín Botánico de Buenos Aires, vinculada a Carlos Thays, será restaurada en diez meses para devolverle su valor patrimonial y adaptarla a usos culturales y accesibles.

En el corazón del Jardín Botánico de Buenos Aires , una casona de más de cien años emerge como un testigo silencioso de la historia porteña.

Lejos del bullicio de la Avenida Santa Fe y las bocinas de la hora pico, este edificio de estilo ecléctico, diseñado por el paisajista francés Carlos Thays a fines del siglo XIX, se yergue con una fachada envolvente, ladrillos a la vista y torreones en sus cuatro esquinas que le otorgan un carácter distinguido. Durante décadas, la casona funcionó como centro administrativo del jardín, pero el paso del tiempo y la falta de mantenimiento dejaron huellas: grietas en las paredes, carpinterías oxidadas, escaleras de caracol que crujían.

Ahora, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha puesto en marcha una ambiciosa restauración que durará diez meses y que busca devolverle su esplendor original, al mismo tiempo que la adapta a las necesidades de una metrópoli moderna. La intervención, a cargo del Ministerio de Espacio Público, es integral: abarca tanto el interior como el exterior.

En la planta baja, se mantendrá la distribución original, pero se incorporará un café de concesión privada que invitará a los visitantes a detenerse y contemplar el paisaje. En el primer piso, donde antes solo había oficinas administrativas, se creará una gran sala polivalente para actividades culturales y una biblioteca pública que exhibirá dibujos en acuarela de Carlos Thays que hasta ahora permanecían guardados.

También se instalará un ascensor para conectar los tres niveles (planta baja, primer piso y subsuelo), garantizando la accesibilidad universal. Los sanitarios serán renovados, la iluminación reemplazada por tecnología LED, y se agregará mobiliario moderno que convivirá con los pisos de mosaico originales. Uno de los mayores desafíos técnicos es la conservación de la estructura original.

Los trabajos incluyen la restauración de las fachadas de ladrillo, que requieren limpieza, sellado de juntas y reemplazo de piezas dañadas; la recuperación de la histórica escalera en caracol, con tratamiento de desinfección de la madera y reposición de herrajes; y el recambio de vidrios rotos en las carpinterías de puertas y ventanas. Cada decisión es supervisada por expertos en patrimonio, ya que el Jardín Botánico fue declarado Monumento Histórico Nacional.

Además, se restaurarán las esculturas y fuentes que adornan los senderos, como la icónica estatua de Vicenzo Gemito que da la bienvenida en la entrada. Todo esto forma parte de un plan maestro que comenzó hace meses y que ya devolvió el brillo a varias piezas del jardín.

La casona, que popularmente se cree que fue la vivienda de Carlos Thays y su familia (aunque no hay registros que lo confirmen), se convertirá en un centro de interpretación del paisaje urbano. En la planta baja, se mantendrá un espacio dedicado a explicar la historia del jardín y su diseño, mientras que en la planta alta se trasladará la oficina del director, que gozará de una vista privilegiada al invernadero.

El subsecretario de Paisaje Urbano, Juan Vacas, señaló durante una recorrida: "Conservar la estructura original es clave, pero la funcionalidad cambiará. Queremos que la casona sea un lugar de encuentro para los vecinos y turistas, no solo un espacio administrativo". La restauración no solo rescatará un símbolo arquitectónico, sino que también devolverá al Jardín Botánico su lugar como uno de los pulmones verdes más queridos de Buenos Aires, donde la naturaleza y la historia se entrelazan en cada sendero





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