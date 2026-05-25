Residentes y turistas se reunieron en Villa Gesell para un evento que mezcla el espíritu gregario y la gastronomía local

La Criolla, un evento que comenzó como un evento por el 25 de Mayo en Villa Gesell y se convirtió en un clásico para disfrutar de la gastronomía y el espíritu gregario aún cuando se terminó la temporada turística. Además, se realizó en Villa Gesell, donde se escuchó el folklore y se emitió un video generado con inteligencia artificial ambientado en el 25 de Mayo de 1810.

Residentes y turistas se reunieron este fin de semana largo en Villa Gesell para La Criolla , un evento que mezcla el espíritu gregario y la gastronomía local .

Es difícil calcular cuánta gente acudió al predio donde se realizó el evento, pero una cosa es segura: el domingo hubo suficiente sandwich de miga para todos. Además de ser el más largo del que se tenga registro en toda la historia de la localidad bonaerense, podría ser considerado el más extenso del país.

"La Criolla" empezó como un evento por el 25 de Mayo en el partido bonaerense de Villa Gesell, pero a lo largo de una década se convirtió en un clásico para disfrutar de la gastronomía y el espíritu gregario aún cuando se terminó la temporada turística. Mientras se escucha el folklore en Villa Gesell, desde la Ciudad de Buenos Aires la cuenta institucional de Casa RosadaEl video generado con inteligencia artificial está ambientado en el 25 de mayo de 1810 y arranca en la Sala Capitular del Cabildo de Buenos Aires, donde Manuel Belgrano versión Lego escribe una pregunta: "Cómo se verá la Argentina en el futuro?

". A partir de allí, la animación traslada al muñeco de Belgrano hasta el presente para cerrar la secuencia con la frase: "Siguiendo el camino de los próceres". Qué dorsales usarían los 26 de Scaloni en el Mundial 2026España oficializó la lista para el Mundial 2026: fuerte decisión de Luis de la Fuente sobre Yama





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