Reservas del BCRA por debajo de u$s50.000 millones tras pago al FMI

Las reservas internacionales cayeron por debajo de la barrera psicológica de los u$s50.000 millones debido al desembolso del FMI y las compras limitadas del BCRA.

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina ( BCRA) cerraron nuevamente por debajo de la barrera psicológica de los u$s50.000 millones. Este descenso impactó con fuerza sobre las arcas del organismo monetario, un resultado que contrarrestó con amplitud el efecto positivo generado por las recientes compras de divisas llevadas a cabo durante la jornada.

Fue la segunda rueda consecutiva en la que la autoridad monetaria mostró un saldo comprador. En noviembre, después de comenzar con dos jornadas sin intervención, las adquisiciones suman u$s51 millones. El acumulado anual informado apenas alcanza los u$s13 millones. En octubre, ese indicador había alcanzado los u$s66 millones. La recuperación respecto al inicio de la semana todavía no logra compensar el ritmo perdido.

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Pago al FMI reduce las reservas

Según explicaron fuentes oficiales del BCRA a Ámbito, la autoridad monetaria realizó un pago de u$s880 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI). Este desembolso tuvo un impacto negativo que superó el efecto favorable de las compras de divisas y de la revalorización de algunos activos internacionales. El pago al FMI forma parte del cronograma de vencimientos que Argentina mantiene con el organismo multilateral.

Es un compromiso que el gobierno viene cumpliendo sin sobresaltos, pero que ejerce presión recurrente sobre el nivel de reservas. La participación compradora del BCRA representó aproximadamente el 6% del volumen total de operaciones en la sesión. La mayor oferta de divisas permitió al Central incrementar las adquisiciones respecto de los u$s9 millones de la jornada anterior.

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Activos internacionales no compensan salida

Aun así, no impidió una nueva baja del dólar mayorista. El oro avanzó 0,90% y aportó unos u$s80 millones sobre las reservas. En contraste, el índice dólar aumentó 0,05%. El euro se depreció 0,06% y la libra retrocedió 0,13%. Por su parte, el yuan y el yen se apreciaron 0,07% y 0,40%, respectivamente.

Estos movimientos agregaron un leve respaldo, pero no alcanzaron para compensar el desembolso al organismo multilateral. El volumen total de operaciones registró u$s793 millones, pese al resultado positivo de la intervención oficial. La caída de las reservas refleja la tensión entre el cumplimiento de obligaciones externas y la acumulación de activos líquidos bajo la gestión del BCRA.

Movimiento del dólar mayorista

El dólar mayorista retrocedió otros $0,50 y cerró en una cotización próxima a los $1.543,50. Fue una jornada de mayor actividad que permitió moderar la presión cambiaria registrada durante el comienzo de noviembre. La demanda de cobertura volvió a manifestarse durante las primeras operaciones. Sin embargo, perdió intensidad a medida que avanzó la rueda.

La oferta comenzó a ganar protagonismo y llevó los precios a la baja. La cotización había alcanzado un máximo de $1.549,50 durante la mañana. Eso representaba $3,50 por encima del cierre anterior. Los ingresos de divisas comenzaron a ganar terreno y llevaron los precios hasta un mínimo de $1.543,50 durante la tarde.

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Expectativas y cobertura financiera

Una leve recuperación sobre el final dejó al mayorista apenas por encima de ese nivel. Todavía se mantiene alejado de los máximos históricos registrados al comienzo de la semana. La rueda también estuvo condicionada por el próximo feriado bancario y las necesidades de cobertura ante un calendario de operaciones más reducido.

El mercado operó con u$s754,9 millones en contado y u$s1.382 millones en futuros. Por encima de los $4,50 registrados durante la semana anterior, así se evidenció el costo de la cobertura. Pese a las correcciones de las últimas jornadas, el tipo de cambio terminó por encima del cierre de octubre. Esto ocurre en un escenario caracterizado por una mayor demanda de cobertura y volatilidad financiera internacional.