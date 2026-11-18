El Banco Central pierde liquidez por la baja del oro mientras el dólar blue supera los $1.630. Analistas advierten sobre la presión de la dolarización pre-electoral en 2027.

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA) registró una baja significativa en su caja de divisas, sumando otros u$s11 millones para ubicarse u$s190 millones por debajo del nivel observado el martes. Esta reducción en el nivel de reservas se explicó fundamentalmente por una caída en la cotización internacional del oro, que cedió en torno al 2% durante la jornada, afectando el valor total de los activos del instituto emisor.

En este contexto, el dólar subió y la brecha tocó máximo en 13 meses. El tipo de cambio oficial alcanzó este miércoles 18 de noviembre un nuevo máximo nominal, en una rueda con escaso volumen de operaciones en el mercado de contado y una mayor intervención compradora del Banco Central (BCRA). Aun con las últimas subas, el tipo de cambio acumuló en 2026 un avance muy inferior al de años anteriores, aunque la presión sobre la cotización se mantuvo vigente.

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Mecanismo de la Brecha Cambiaria y Activos

La cotización aumentó $7,50 y terminó la jornada en $1.559,50 para la venta en el Banco Nación. El promedio minorista que releva diariamente el BCRA se ubicó en torno a esos valores oficiales. Por su parte, el dólar blue volvió a subir con fuerza y estiró la brecha con el mayorista al, la más elevada en más de un año. El dólar blue registró un salto de $25 y se negoció a $1.630, con lo que alcanzó un nuevo máximo nominal. Así, la diferencia respecto del tipo de cambio mayorista quedó cerca del 4,5%, confirmando la divergencia entre los mercados.

Los instrumentos paralelos también mostraron alzas. El MEP avanzó un 1,5% y llegó a $1.608,09, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió un 0,7%, hasta los $1.708,22. De esta manera, la brecha es la mayor en 13 meses, marcando un punto de inflexión en la percepción de riesgo cambiario del mercado financiero nacional.

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Posiciones de los Actores y Voluntad del BCRA

Operadores de cambio señalaron que el volumen negociado alcanzó los en el segmento de contado y otros u$s1.529 millones en el mercado de futuros. Desde el mercado también señalaron que hubo una fuerte actividad en los instrumentos vinculados al dólar de enero. Muchísimo operado en USD Linked de enero, herramienta que usa el Gobierno para mantener a raya el oficial, según expresaron los agentes del mercado.

Una de las preguntas claves es cuál será el verdadero poder de fuego del Banco Central en caso de que en 2027 haya, como se prevé, un aumento en la demanda de dólares por parte de los ahorristas. En el mercado financiero se sigue considerando como dato clave el número de reservas netas del BCRA, es decir, los dólares que realmente habrá en caja disponibles para ser usados, descontando los rubros que no pueden ser usados para vender divisas en el mercado.

Impacto en la Dolarización y Perspectivas Electorales

Entre los rubros que no pueden ser usados, destaca la colocación obligatoria de depósitos, es decir, buena parte de los ahorros que los depositantes tienen en el sistema bancario, y que por obligación regulatoria quedan en el BCRA. Esto representa una tercera parte de las reservas totales, nada menos que u$s16.700 millones. A esto se suman las obligaciones del Central con organismos internacionales, más la devolución de un préstamo repo y la necesidad de pagar intereses, además de restar el swap con el Banco Popular de China, que actualmente también engrosan las reservas brutas.

Según la estimación que hizo la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el problema es que, del otro lado del mostrador, habrá una demanda alta de dólares, que será mayor cuanta más incertidumbre haya respecto del resultado electoral. Si se toma la masa monetaria M2, que es de $50 billones, esto implicaría un potencial dolarizador de u$s31.000 millones, tomando como referencia el dólar minorista de Banco Nación. Esta cantidad de pesos supera en 50% las reservas líquidas y cuadruplica el monto de reservas netas.

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La situación se complica si se consideran los depósitos a plazo fijo, el agregado M3, que sube la cifra a $194 billones. El economista Rubinstein estima que el monto máximo potencial dolarizador, tomando el agregado M4, equivale a u$s130.000 millones al tipo de cambio oficial. Rubinstein apuntó en un debate que contar con una fracción de ello en reservas usables, del orden del 25% o 30%, sería suficiente para enfrentar o disuadir una corrida importante, advirtiendo sobre la necesidad de mantener la estabilidad del tipo de cambio oficial.