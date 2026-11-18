Análisis de la capacidad del Banco Central para enfrentar una demanda masiva de divisas en 2027, comparando reservas líquidas con agregados monetarios M4 y M2.

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA) enfrenta un desafío crítico de liquidez frente a la inminencia del año electoral 2027. Pese a la adquisición de divisas por valor de u$s16.000 millones, la disponibilidad real para contener una corrida bancaria masiva sigue siendo limitada en los mercados financieros.

Cálculo de Reservas Disponibles

El dato central que monitorea el mercado es la cifra de reservas netas, es decir, los dólares físicamente disponibles para ser vendidos ante una emergencia. Esta cantidad se reduce significativamente al restar componentes no liquidable, como u$s16.700 millones correspondientes a reservas compulsivas obligatorias depositadas por el sistema bancario. Además, se debe descontar la participación del swap con el Banco Popular de China, que incrementa las brutas pero no la liquidez inmediata.

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A pesar de estas deducciones, la posición actual del BCRA mejora en comparación con la precariedad previa a las elecciones legislativas de 2025. Sin embargo, los analistas advierten que la capacidad de intervención dependerá de la magnitud real de la fuga de capitales impulsada por la incertidumbre política.

Comparación con Agregados Monetarios

La presión sobre las reservas se visualiza al contrastarlas con el dinero potencialmente dolarizable. Tomando la masa monetaria M2 de $50 billones, y usando el dólar minorista del Banco Nación, el potencial de fuga alcanza los u$s31.000 millones, superando en un 50% las reservas líquidas y cuadruplicando las netas. Si se incorporan los depósitos a plazo fijo (M3), la cifra sube a $194 billones.

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Los economistas sugieren considerar el agregado M4, que incluye bonos de deuda pública con vencimiento menor a un año. Según estimaciones del ex viceministro Rubinstein, quien vivió la crisis de 2022 y 2023, este monto máximo equivale a u$s130.000 millones a tipo de cambio oficial. Rubinstein asegura que contar con solo el 25% o 30% de esa masa en reservas usables sería suficiente para disuadir una corrida generalizada.

Impacto en el Mercado y Proyecciones

La demanda de divisas durante el año electoral ya se está manifestando con ritmos de u$s2.500 millones mensuales, aunque en picos de campaña como en 2025 alcanzó los u$s5.000 millones. El BCRA reportó que la dolarización afectó casi el 50% del M2 transaccional privado, según datos al 11 de noviembre.

Factores Externos y Vencimientos

El gobierno defiende su gestión resaltando la capacidad de maniobra financiera, pero debe afrontar vencimientos de deuda por u$s24.000 millones del Tesoro más u$s4.000 millones del BCRA en el mismo periodo. La ayuda externa podría depender de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, cuya disposición está en debate debido a proyectos que buscan limitar nuevos salvatajes.