Rescates en Ushuaia: la falta de preparación y el clima extremo, principales causas de accidentes en trekking

Las autoridades de Ushuaia alertan sobre el aumento de rescates en montañas debido a la falta de preparación de los excursionistas, el clima extremo y el terreno desafiante. La Comisión de Auxilio interviene en múltiples operativos, que van desde extravíos hasta accidentes fatales.

Los operativos de rescate en las montañas de Ushuaia se han vuelto cada vez más frecuentes, y las autoridades advierten que la falta de preparación de los excursionistas es el principal factor de riesgo.

Según datos de la Comisión de Auxilio local, la mayoría de las intervenciones están vinculadas a personas extraviadas, muchas veces debido a la desorientación en senderos y la falta de planificación. En los últimos meses, la comisión intervino en múltiples rescates, algunos de ellos simultáneos, como en los cerros Bonete y en zonas de difícil acceso.

El problema no es exclusivamente técnico ni se limita a accidentes graves, sino que también está asociado a la falta de experiencia o a decisiones imprudentes, como salir con zapatillas de lona para llegar a la nieve. Las condiciones climáticas extremas y el terreno desafiante complican aún más la situación.

En el glaciar Vinciguerra, considerado uno de los circuitos más desafiantes por sus pendientes y sectores técnicos, ocurrió un trágico accidente a comienzos de junio de 2026, donde murieron un guía de montaña y una turista uruguaya tras caer en una zona de alta complejidad. Los operativos de rescate en esta zona requieren equipamiento específico y desplazamientos prolongados en condiciones adversas, como hielo y baja visibilidad.

El funcionario de Defensa Civil, Álvarez, explicó que la combinación de clima y terreno no solo pone en riesgo a los excursionistas, sino también a los rescatistas, y que incluso en rescates de complejidad media pueden intervenir más de una decena de personas. En los últimos años, Ushuaia registró una serie de accidentes fatales vinculados al trekking.

En enero de 2018, un turista británico fue encontrado muerto en una zona montañosa, y en 2023, una turista argentina murió por hipotermia durante una excursión en la Laguna de los Témpanos. Más recientemente, un turista israelí sufrió una grave caída y quedó atrapado en una grieta, grabando mensajes de despedida convencido de que no sobreviviría. Estos casos exponen el nivel de riesgo del terreno, especialmente fuera de senderos señalizados.

La señalización en los senderos es clave para evitar extravíos, el principal motivo de los rescates. Álvarez también fue crítico con ciertas conductas y planteó la necesidad de avanzar en sistemas de prevención, incluso con posibles restricciones de acceso según las condiciones climáticas. Es fundamental entender que, aunque es poco probable que ocurra algo grave, la posibilidad está siempre presente





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