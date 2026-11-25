El equipo médico de Morón trasladó a un paciente de 400 kg tras un accidente cerebrovascular utilizando camilla reforzada, garantizando atención inmediata y salud respiratoria durante el recorrido.

Un operativo de rescate de alta complejidad se desarrolló en Morón para asegurar la internación de un paciente crítico que presentaba síntomas severos de obesidad mórbida y había sufrido un episodio compatible con un accidente cerebrovascular (ACV) mientras conducía su vehículo.

Logística especializada para traslado seguro

La operación requirió el uso de una camilla reforzada diseñada específicamente para soportar hasta 400 kilos, reflejando la magnitud de la condición clínica del hombre que atravesaba hipertensión arterial, somnolencia diurna y palpitaciones.

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El paciente, quien también presenta graves problemas de movilidad, fue transferido mediante una unidad de derivación adaptada que permitió mantener su cabecera elevada para facilitar la función respiratoria durante todo el trayecto hacia la institución médica.

Familia y antecedentes clínicos

La condición del paciente refleja un historial familiar grave, ya que su madre falleció en 2012 por causas relacionadas con la obesidad mórbida y sus hermanos también padecen sobrepeso significativo.

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Tiempo atrás, ante la imposibilidad de utilizar balanzas convencionales debido a su peso, debió pesarse en la báscula de una chatarrería, donde registró un total de 278 kilos antes de que su condición empeorara.

Decisión médica y compromiso institucional

Tras analizar su estado general, la junta médica determinó que el paciente no estaba en condiciones de cumplir con la rutina presencial habitual del programa, por lo que resolvieron no dejarlo sin cobertura e intervinieron para disponer su internación directa.

Un integrante del equipo coordinó la preparación del traslado en el domicilio del paciente y garantizó las condiciones de seguridad sanitaria, asegurándole: "No te voy a dejar tirado en una cama, te prometo que te voy a dar una respuesta".

Impacto en la calidad de vida futura

El paciente, quien cuenta con el apoyo de su esposa Pablo y sus tres hijos, expresó su deseo de poder bajarse del vehículo sin ayuda y asistir a las actividades escolares de sus hijos, acompañando a su niño de 6 años a la plaza.

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Antes de partir hacia el centro asistencial, el hombre se comunicó con su padre para agradecerle por acompañarlo, entenderlo y cuidarlo tanto, prometiendo que volvería, pero diferente, buscando mejorar su salud y autonomía.