Rescate heroico de sargento Corbalán salva a conductora de Ford Focus en arroyo

La sargento Marcela Corbalán del Comando de Patrullas Ensenada rescató a una mujer de 76 años de un Ford Focus sumergido en el arroyo Doña Flora este sábado.

La sargento Marcela Corbalán, oficial perteneciente al Comando de Patrullas Ensenada, protagonizó un acto de valentía este sábado por la mañana al rescatar a una conductora de setenta y seis años de un automóvil Ford Focus que había terminado sumergido en el arroyo Doña Flora. El dramático incidente se desarrolló en el Barrio Náutico, donde la rápida intervención policial evitó que la mujer sufriera consecuencias mayores tras el accidente vehicular.

Desarrollo del rescate en el arroyo

Los hechos comenzaron pasadas las ocho de la mañana, momento en el que se recibió una llamada al número de emergencias 911 que alertaba sobre la caída de un vehículo al arroyo con ocupantes en su interior. Los efectivos policiales arribaron al lugar con urgencia y encontraron a la conductora, una mujer jubilada, atrapada dentro del Ford Focus, el cual se encontraba parcialmente hundido y sumergido en el agua.

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La mujer no podía liberarse por sus propios medios debido a la inmovilidad causada por la colisión y el entorno acuático. Ante la extrema urgencia de la situación y la necesidad de actuar inmediatamente, la sargento Marcela Corbalán se arrojó al arroyo sin dudarlo. Logró ingresar al interior del vehículo sumergido, desbloqueó la puerta o abrió el espacio necesario y logró sacar a la conductora, llevándola con seguridad hasta la calzada cercana para ponerla a resguardo.

Estado de salud de las involucradas

Personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) se presentó poco después en la escena para atender a la mujer rescatada. Los profesionales constataron que la conductora se encontraba en buen estado general de salud, sin presentar lesiones de gravedad a pesar del impacto del choque y la caída al agua. Del mismo modo, la sargento Corbalán también fue revisada por los profesionales de la salud, quienes verificaron que no presentaba complicaciones físicas derivadas del rescate.

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Fuentes policiales confirmaron que, más allá del susto y la alta tensión inherente al momento crítico, tanto la conductora como la agente pudieron retirarse por sus propios medios y sin necesidad de hospitalización. Desde la fuerza destacaron el temple y la rápida reacción de las agentes intervinientes, subrayando que este tipo de intervenciones directas resulta clave para evitar tragedias mayores en situaciones de extrema urgencia.

Investigación y registro del incidente

Toda la secuencia del operativo de rescate quedó registrada por las cámaras de monitoreo de la zona, las cuales captaron el momento exacto de la inmersión de la sargento, su ingreso al vehículo y la posterior salida de ambas personas del arroyo. Este material audiovisual será fundamental para el análisis de los eventos ocurridos.

En paralelo al operativo de rescate, se inició una investigación formal para determinar las causas precisas por las cuales el Ford Focus terminó dentro del arroyo Doña Flora. De acuerdo con las primeras versiones que manejan los investigadores, se analiza si el incidente se debió a una mala maniobra por parte de la conductora. El vehículo quedó semihundido junto a la orilla y posteriormente fue retirado del lugar con la asistencia técnica de una grúa para proceder con las evaluaciones pertinentes.