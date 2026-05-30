Rescate en Laos: cinco mineros sobreviven tras quedar atrapados en una cueva inundada

Siete mineros quedaron atrapados en una cueva en Laos tras una inundación. Cinco fueron rescatados tras una compleja operación; dos aún desaparecen.

En lo profundo de las montañas de Laos , un grupo de mineros vivió una experiencia de terror que podría haber terminado en tragedia. Siete hombres ingresaron a una cueva cercana a Long Tieng el 20 de mayo en busca de oro, sin imaginar que quedarían atrapados durante días, en una carrera contrarreloj marcada por el riesgo de nuevas inundaciones.

Rodeados por el agua, aislados del mundo exterior y refugiados en una pequeña cámara rocosa, los mineros lucharon por sobrevivir mientras el agua subía lentamente. La cueva, una extensa formación de piedra caliza, se encuentra a más de 200 metros del exterior, en un sistema de galerías que desciende con una pendiente pronunciada. Para acceder a ella es necesario recorrer caminos embarrados que durante la temporada de lluvias se vuelven especialmente peligrosos.

La actividad de búsqueda de oro es habitual en esa zona montañosa de Laos, pero esta vez el destino les jugó una mala pasada. El drama comenzó cuando, tras una tormenta repentina, el nivel del agua en la cueva se elevó rápidamente, bloqueando la salida. Los hombres quedaron atrapados en una cámara completamente oscura, sin saber si volverían a ver la luz del día.

Desde el exterior, los familiares alertaron a las autoridades, y se inició una compleja operación de rescate que reunió a especialistas de varios países, incluidos buzos franceses y equipos de rescate locales. La misión fue extremadamente difícil debido a las condiciones de la cueva: pasadizos estrechos que en algunos sectores apenas alcanzaban los 60 centímetros de ancho, completa oscuridad y el constante peligro de derrumbes e inundaciones.

Cada incursión dentro de la cueva demandaba varias horas de trabajo y una planificación minuciosa. Un error podía resultar fatal. Los rescatistas tuvieron que avanzar en completa oscuridad por túneles angostos, llevando equipo de buceo y suministros para los atrapados. Instalaron puntos de descanso dentro de la cueva y comenzaron a preparar una evacuación gradual.

Durante días, los equipos trabajaron sin descanso para extraer miles de litros de agua mediante un sistema de bombeo. Finalmente, la reubicación de algunas bombas permitió acelerar el drenaje y mejorar las condiciones dentro de la cueva. A pesar de la adversidad, cinco de los siete mineros lograron sobrevivir. El primer rescatado salió el viernes, escoltado por dos buzos expertos a través de un estrecho corredor inundado.

Los cuatro hombres restantes, ante la mejora del nivel del agua, decidieron avanzar por sus propios medios. Caminaron, gatearon y atravesaron los sectores más complicados acompañados por los rescatistas hasta alcanzar la salida. Cubiertos de barro, exhaustos y visiblemente conmocionados, los mineros emergieron de una de las cuevas más difíciles de explorar de la región, después de una operación que puso a prueba la experiencia de los rescatistas.

"Fue un milagro verlos salir con vida", relató el buzo francés Robin Cuesta al describir el momento en que los sobrevivientes abandonaron la cueva. Sin embargo, la alegría no fue completa, ya que dos hombres continúan desaparecidos dentro del sistema de cuevas. Las autoridades no han cesado la búsqueda, aunque las esperanzas se desvanecen. La comunidad local, consternada, sigue rezando por un desenlace favorable.

Este incidente pone de relieve los peligros de la minería artesanal en regiones remotas de Laos, donde la falta de regulación y las condiciones climáticas extremas convierten cada jornada en una apuesta contra la muerte





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