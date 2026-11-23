Autoridades de Jujuy confirmaron el hallazgo de tres jóvenes extraviadas en las Cascadas Las Escaleras tras un operativo nocturno. El grupo carecía de equipo adecuado y señal, lo que dificultó las comunicaciones.

Las autoridades provinciales de Jujuy confirmaron el hallazgo seguro de tres jóvenes que se encontraban extraviadas en las Cascadas Las Escaleras durante la madrugada del lunes. El operativo de búsqueda se inició cerca de las 02:00 horas, motivado por la denuncia presentada por los familiares de dos de las involucradas tras su ausencia. Según los informes oficiales del coordinador de Emergencias de la provincia, el grupo original estaba compuesto por cinco mujeres y un hombre, aunque la alerta de desaparición se centraba específicamente en tres jóvenes cuyas edades oscilaban entre 19 y 29 años.

Detalles del operativo de búsqueda

La Dirección de Defensa Civil fue la entidad encargada de gestionar la logística de rescate en la zona afectada. Personal técnico y rescatistas trabajaron durante horas para localizar al grupo en un terreno de difícil acceso. Las jóvenes fueron finalmente localizadas alrededor de las 06:00 de la mañana del lunes. Al momento del hallazgo, las autoridades sanitarias validaron que no presentaban problemas de salud graves, lo que alivió las preocupaciones iniciales de sus familiares y colegas.

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Falta de equipo e iluminación

Las circunstancias que precipitaron el extravió fueron analizadas por las autoridades competentes para evitar futuros incidentes. Los informes indican que a las jóvenes les sobrevino la noche sin haber logrado regresar al punto de inicio, dejándolas vulnerables a la oscuridad. Se determinó que no contaban con iluminación adecuada ni con el equipo técnico necesario para realizar este tipo de actividades de trekking en esas condiciones ambientales específicas.

La topografía del sector y la falta de cobertura de red móvil agravaron significativamente la situación crítica. La ausencia de señal impedía que las mujeres pudieran comunicarse con el exterior para reportar su ubicación exacta o solicitar asistencia inmediata. Esta barrera tecnológica aisló completamente al grupo del resto de la comunidad durante las primeras horas de la madrugada, complicando enormemente los esfuerzos iniciales de búsqueda.

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Investigación paralela y fallecimiento

Paralelamente al rescate, se investigó la muerte de una mujer encontrada en la misma zona. La alerta se activó hacia las 23:00 horas cuando su hija notó la ausencia de la mujer y se desplazó hasta la zona para verificar su paradero. Al no encontrarla, la hija alertó de inmediato a la Policía local, iniciando una serie de procedimientos forenses complejos.

En el lugar del incidente trabajaron conjuntamente efectivos del Departamento de Criminalística, Bomberos de la Policía y representantes del Ministerio Público de la Acusación. Estos cuerpos realizaron las pericias correspondientes para documentar las circunstancias del hecho. Posteriormente, el personal de Bomberos procedió a trasladar el cuerpo de la mujer hacia la morgue del Hospital Jorge Uro, ubicado en La Quiaca.

Procedimientos legales y reconocimiento

Una vez trasladado el cuerpo a las instalaciones del centro de salud en La Quiaca, se procedió con los protocolos de identificación. Los familiares realizaron el reconocimiento oficial del cadáver al día siguiente del hallazgo. Estaba previsto que, según el cronograma establecido por las autoridades sanitarias y judiciales, se practicara la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta del fallecimiento y cerrar las diligencias legales del caso.