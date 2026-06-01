Rescatan a dogo gravemente desnutrido en Córdoba y lanzan campaña para su recuperación

Un perro de raza dogo, en estado crítico de desnutrición, fue rescatado en Córdoba tras una denuncia de vecinos. La ONG Hocicos Felices lo atendió y busca fondos para su rehabilitación.

Un operativo conjunto de vecinos, proteccionistas y la organización Hocicos Felices logró el rescate de un perro de raza dogo que se encontraba en condiciones críticas en la vivienda de una persona identificada como Barrelier, en la ciudad de Córdoba .

El animal, al que han llamado Agosto, presentaba un avanzado estado de desnutrición y descuido, lo que motivó la intervención urgente. Como gesto simbólico y en homenaje a la víctima de un caso que conmociona al país, decidieron nombrarlo así. La ONG explicó que, tras la denuncia, intervinieron para sacar al animal de un entorno perjudicial y proporcionarle los cuidados necesarios.

Una vez fuera, fue sometido a una evaluación veterinaria completa que confirmó las peores sospechas: el dogo estaba gravemente desnutrido y tenía múltiples problemas de salud. Inmediatamente comenzaron los análisis clínicos y un tratamiento destinado a recuperar su estado. Según detalló la organización, al principio el perro llegó con miedo y mostró signos de agresividad, como intentar morder a otros perros y gruñir.

Sin embargo, aclararon que este comportamiento es habitual en animales que han sufrido maltrato o abandono, y no refleja su verdadera naturaleza. Actualmente, los especialistas trabajan para que se relaje, mejore y suba de peso. En las próximas semanas evaluarán si el dogo puede ser rehabilitado para convivir con otros canes, un paso clave antes de buscarle un hogar definitivo.

La ONG subrayó que no pueden enviarlo a una casa sin conocer su comportamiento, para garantizar la seguridad tanto del animal como de las personas. Para cubrir los gastos de su recuperación -que incluyen estudios clínicos, alimentación especial y estadía-, Hocicos Felices lanzó una campaña de recaudación de fondos a través de su alias HOCICOS. FELICES. CBA1.

La organización enfatiza que la colaboración de la comunidad es vital para que Agosto continúe su proceso de rehabilitación y encuentre una familia responsable





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