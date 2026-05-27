Rescatan a cinco de siete desaparecidos en una cueva en Laos tras inundación repentina

Rescatistas tailandeses encontraron con vida a cinco de las siete personas desaparecidas en una cueva de Laos después de que una tormenta causara una inundación. Los sobrevivientes, que habían estado atrapados bajo tierra en busca de oro, fueron hallados cubiertos de barro en un estrecho pasadizo. El equipo de buceo, con experiencia en el rescate de los niños tailandeses en 2018, continúa la búsqueda de los dos hombres restantes y planea llevar suministros a los rescatados.

En una operación de alto riesgo en el norte de Laos , un equipo de buzos rescatistas tailandeses logró encontrar con vida a cinco de las siete personas que desaparecieron tras una inundación repentina en una cueva.

Según informaron medios estatales, el grupo se encontraba en el interior de la caverna en busca de oro cuando una tormenta inesperada provocó una subida del nivel del agua que los dejó atrapados bajo tierra. Los sobrevivientes fueron localizados cubiertos de barro y acurrucados en un estrecho pasadizo, muestras claras de la difícil situación que vivieron durante su encierro. Uno de los buzos participantes en el rescate, Norrased Palasing, compartió un video en el que anunció: Encontramos a cinco laosianos.

Todos están a salvo. Seguiremos prestando ayuda. El también rescatista que aparece en las imágenes de la cueva explicó que necesitaban bucear de inmediato de regreso para llevar más suministros a los hombres, con el fin de que recuperaran fuerzas y se prepararan para salir de la cueva. Este escenario reitera la experiencia de este equipo, ya que algunos de sus integrantes participaron en el histórico rescate de los niños tailandeses en 2018.

Ahora el desafío principal será evacuar a los cinco sobrevivientes de la cueva, una tarea compleja debido a las condiciones peligrosas que aún persisten. Mientras tanto, las operaciones continúan para dar con el paradero de los dos hombres que siguan desaparecidos. La prioridad inmediata del equipo de rescate es llevar comida y medicinas a los cinco rescatados, asegurando su estabilidad antes de proceder con la salida.

La comunidad local y las autoridades siguen de cerca el desarrollo de las labores, conscientes de que la naturaleza impredecible de las cuevas y los riesgos asociados a las inundaciones hacen de esta misión una de las más desafiantes en los últimos años para los equipos de rescate submarino en la región





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