Rescatan a 250 caniches hacinados en una propiedad: el caso que conmociona al Reino Unido

La RSPCA Radcliffe rescata a 250 caniches en condiciones deplorables en el Reino Unido. Los perros, que vivían hacinados, han comenzado su rehabilitación y buscan un hogar. La cría excesiva y el abandono son las causas detrás de esta situación que ha generado gran conmoción en la comunidad. Se ofrecen detalles sobre el rescate, la rehabilitación y el proceso de adopción, además de reflexionar sobre la problemática de la cría descontrolada y el maltrato animal.

El centro de animales RSPCA Radcliffe, ubicado en el condado británico de Nottinghamshire, informó a través de una publicación impactante en su cuenta de Facebook sobre el rescate de 250 caniches que se encontraban hacinados en una sola propiedad. La organización respondió a una llamada de emergencia que alertaba sobre la presencia de una gran cantidad de perros en una vivienda.

La escena que encontraron al ingresar fue desgarradora: los perros se amontonaban unos sobre otros en una habitación repleta de animales, incluso debajo de una mesa y dentro de una estufa de leña. El pelaje de los animales estaba severamente afectado, enmarañado y con infecciones en la piel, cubiertos de excremento. El mundo exterior les resultaba completamente abrumador, según detallaron desde el refugio. Algunos perros estaban tan asustados que se negaban a salir de las jaulas, incluso una vez que fueron trasladados al césped. \Desde que comenzó la rehabilitación y recibieron cuidados veterinarios, los caniches han mostrado un progreso increíble. Han empezado a jugar, mientras que antes simplemente se sentaban apoyándose en el personal del refugio, inseguros y buscando consuelo. Ahora están descubriendo el disfrute de la vida, aunque todavía experimentan momentos de miedo ante las nuevas experiencias. La noticia del rescate y la posterior rehabilitación de los perros tomó gran relevancia mediática, lo que resultó en la adopción de la gran mayoría por parte de familias que les brindaron un hogar. Actualmente, el centro RSPCA Radcliffe aún tiene dos caniches esperando ser adoptados: Eva, de 4 años, y Teddy, de 1 año. El refugio busca dueños pacientes y comprensivos que puedan continuar su proceso de recuperación y demostrarles que el mundo puede ser un lugar seguro y lleno de amor. La RSPCA Radcliffe es una organización benéfica independiente que depende de las donaciones de los adoptantes y ciudadanos, sin recibir apoyo financiero de la Lotería Nacional ni del gobierno.\En cuanto a la explicación de los dueños de los caniches, en diálogo con el periódico Daily Mail, indicaron estar 'sobrepasados ​​por la cría'. Jo Hirst, portavoz y superintendente administrativo del centro, declaró que, si bien la incredulidad del público era comprensible ante la impactante imagen, este tipo de situaciones no son nuevas. La cría excesiva y la falta de control por parte de los dueños pueden generar escenarios alarmantes, y los agentes de la RSPCA están observando un incremento en los casos que involucran desde 10 hasta 100 animales. Según informes de Cambridge News, desde el inicio de la pandemia en 2020 se ha registrado un aumento del 70% en el número de casos de animales viviendo en condiciones insalubres. El artículo también menciona otros casos de rescate de animales, incluyendo uno en abril de 2025 donde se encontraron más de 80 perros, dos gatos y una gallina en una casa en Doncaster, South Yorkshire. Algunos de los perros rescatados en ese momento fueron entrenados y se integraron a la unidad canina táctica de la policía de Greater Manchester, convirtiéndose en perros detectores de drogas y colaborando en redadas antidroga y otros delitos graves. El agente Wes Donnelly de la unidad canina táctica destacó el gran cambio en la vida de estos perros, que pasaron de estar abandonados a tener una vocación que beneficia a toda la comunidad





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