En esta entrevista exclusiva, Guillermo Coppola habló sobre su relación con Maradona, su vida en el extranjero y su deseo de ser amigo en la próxima vida. El Prandoni, como lo conocen sus amigos, habló sobre la literatura, la música, la escritura y la persistencia, defendiendo que la obra está en la vida misma.

Representante de jugadores de fútbol, cobró notoriedad desde que trabajara junto a Maradona , y desde entonces se transformó en un personaje querido e ineludible. Durante años vivió en el exterior, protagonizó innumerables anécdotas y y ahora, en una entrevista exclusiva con Divino Tescoro, afirmó que en su próxima vida, desea ser su amigo.

El representante de futbolistas, Guillermo Coppola, fue reconocido mundialmente cuando ayudó a Maradona a derrotar a Inglaterra en la final del Mundial de 1986. Desde entonces, se ha convertido en un invitado frecuente en programas de televisión y en la vida de los medios de comunicación. En esta entrevista, reveló sus vivencias y sus deseos para la próxima vida.

Asimismo, posee el amor incondicional de la gente, lo que se debe a su espíritu positivo y su capacidad de seguir adelante. Sin embargo, lamentó que en su vida pasada no fuera una figura más presente en la paternidad. Este personaje único, que dejó ya sus 77 años, cuenta que en la muerte no lo tiene miedo, y lo que desea para la próxima vida es vivir una vida sencilla y en paz.

Al notar la diferencia entre sentirse bien y vivir para otros, creefirmar no solo su buena salud, sino su bienestar emocional.

«Me tengo que sentir bien en esto que llevo… Trabajo, hago radio, me divierto. Estoy agradecido por el afecto de la gente durante toda mi vida. Me pregunto: ¿He hecho algo como Diego a los ingleses? … ¿He cantado una canción como Cacho Castaña?

… ¿He escrito un libro…? ¿He hecho una gran operación como Favaloro…? No. Sin embargo, ¿qué tengo yo que haber hecho para merecer este afecto? Quizás ser un padre más presente para mis hijas « Tras ponderar todas estas cosas, quedó tristeוכנית no haber sido un padre más presente para sus hijas, a las cuáles en su ausencia les proporcionó una madre maravillosa.

Tras haberle quedado pendiente en la muerte una solicitud, lamentó no haber sido mejor papá para sus hijas. Cuenta y cuenta sobre tantas aneddotas en su vida y en cualquier lugar, la gente le demuestra su cariño y aprecio. En definitiva, el Prandoni, como lo conocen sus amigos, habla de la lectura, la escritura, la música y la Indik sámrathe y la persistencia parece defender en la vida y en la obra. »Embed - En mi próxima vida quiero ser mi amig





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