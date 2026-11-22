La primera edición del festival República Folklore se realizó el 21 y 22 de noviembre en Villa Soldati, con artistas de todas las regiones del país y nuevas voces del género.

El festival República Folklore realizó su primera edición el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, en el barrio porteño de Villa Soldati. El encuentro reunió a decenas de artistas nuevos y consagrados de todas las regiones de la Argentina.

Frente a más de 35 mil personas por jornada, el evento buscó inaugurar una nueva etapa para la música popular, con mayor presencia en el centro del país y apertura a voces nuevas. La Ciudad de Buenos Aires, un territorio a veces esquivo para el género, fue el escenario elegido para esa apuesta.

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Qué ofreció el festival República Folklore en el Parque de la Ciudad

República Folklore se desarrolló durante doce horas por jornada en cuatro escenarios: dos principales, uno mediano y una peña. La programación incluyó la diversidad de ritmos del género, desde la zamba y la cueca hasta la chacarera y el chamamé.

La velada inaugural del sábado comenzó con las actuaciones de la jujeña Wara Calpanchay, Malena Garnica, hija del violinista santiagueño Néstor Garnica, el grupo cordobés La Callejera y el tucumano Juanjo Abregú. Los cuatro artistas fueron presentados como representantes de la nueva generación del folklore.

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Además de la música, el predio tenía un sector para jugar al truco, una pulpería, muestras fotográficas y juegos interactivos. También había una pantalla que transmitió la final entre Boca y Atlético Mineiro.

La estética y la disposición de los espacios recordaban más a festivales porteños como Buena Vibra, Quilmes Rock o Lollapalooza que a Jesús María, la Fiesta del Chamamé o Cosquín Folklore. En el predio, las remeras de Atahualpa Yupanqui y las boinas y sombreros de gaucho se mezclaban con estilos más rockeros y urbanos.

Artistas y homenajes que marcaron la presencia del folklore

Abel Pintos hizo una versión de 'Cactus' para homenajear a Gustavo Cerati y a Mercedes Sosa, una de las artistas más mencionadas en el escenario. La presencia del rock se hizo sentir en distintos momentos de la programación.

La jujeña Cazzu mezcló el folklore del noroeste con un lenguaje ligado al trap y al rap. En su set rindió homenaje a Tamara Castro, cantante folklórica bonaerense fallecida en 2006 y poco visibilizada en el ambiente, con versiones de las zambas 'Conjuro' y 'Tajo largo' y la chacarera 'Cristo de arena'.

Durante su presentación, Cazzu dijo que es una trabajadora de la música y que le parecía un placer haber sido invitada a ese espacio, porque a pesar de las grietas del género la música es una sola. Luego cantó su chacarera 'Me tocó perder', acompañada por una orquesta de cuerdas, bandoneón, bombo legüero y un cuerpo de baile moderno.

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Los Tekis, grupo jujeño, fue uno de los momentos de mayor euforia del festival. Sebastián López, charanguista y cantante principal de la banda, celebró que estas cosas sucedan en Buenos Aires antes de cerrar con 'Cariñito', 'El humahuaqueño' y 'Vienes y te vas'.

En el espacio La Pulpeña, Tomás Lipán ofreció un contraste de silencio e intimidad con las zambas 'La yaveña' y 'Me gusta Jujuy cuando llueve', además del bailecito 'Viva Jujuy'. En el escenario Pampa, Los De Imaguaré desplegaron chamamé litoraleño con 'Kilómetro 11'.

Nahuel Pennisi y la nueva generación del género

Nahuel Pennisi, cantor y guitarrista bonaerense, cautivó al público al inicio del festival con sensibilidad, delicadeza y talento. Su set se desarrolló bajo un cielo nublado que luego dio paso al sol.

En su presentación, Pennisi homenajeó a León Gieco con una versión del chamamé 'Carito', coescrito con Antonio Tarragó Ros. También rindió tributo a Mercedes Sosa con temas de su repertorio, como 'Canción con todos', 'Como la cigarra' y la chacarera 'De fiesta en fiesta'.

Según la reseña, el festival buscó consolidar el crecimiento del género en la capital con una programación que combinó artistas emergentes y figuras consagradas. La primera edición dejó como antecedente un público numeroso durante los dos días del evento.