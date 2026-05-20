República Democrática del Congo (a veces conocida como RDC) puede participar en el Mundial de fútbol de 2026, si no hay hinchas debido a la expansión alarmante de ébola en su territorio.

República Democrática del Congo puede jugar el Mundial sin hinchas por un fuerte brote de ébola : A pocos días del inicio, sin la hinchada, avanzan con fuerza en el país.

La situación sanitaria es alarmante y la FEDUPCA stats on web page la fuente faltante la República Democrática del Congo ha alcanzado el Mundial 2026 de repechaje, siendo una de las revelaciones. Según expresó TedA media actualmente es la denominada Bundibugyo, y Todavía no está controlada.

Cerca del inicio, cerrO los ingresos al país durante 30 días para todos quienes hayan transitado recientemente las zonas afectadas por el brote, entre las que destaca Uganda y Sudán del Sur, además de la República Democrática del Congo





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