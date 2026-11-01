Renuncian ministros de la Corte de Santa Fe y cierran ciclo peronista

Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco dejan sus cargos en la Corte de Santa Fe. Se completa la transformación judicial impulsada por el gobernador Pullaro.

La provincia de Santa Fe experimenta un cambio estructural sin precedentes en su sistema judicial con la renuncia inminente de los dos miembros con mayor antigüedad de la Corte Suprema de Justicia. Los ministros Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco anunciaron que dejarán sus cargos a partir del 30 de noviembre, consolidando así una operación de reconfiguración política y judicial emprendida por el gobernador Maximiliano Pullaro. Este movimiento marca el fin definitivo de una mayoría peronista que dominó el máximo tribunal provincial durante aproximadamente tres décadas.

Transformación de la Corte Suprema provincial

En un periodo de apenas tres años de gestión, el mandatario radical ha logrado desplazar a la vieja conducción judicial diseñada por el justicialismo. La salida de Gutiérrez y Falistocco se suma a las renuncias previas de María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Eduardo Spuler, lo que implica que se han reemplazado seis de los siete ministros originales. Este desalojo masivo de la cúpula judicial produce una redistribución concreta de poder en la provincia, alterando no solo el personal, sino también la filosofía y la configuración institucional del tribunal supremo.

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Ambos renunciantes representan simbólicamente los perfiles más politizados de la justicia santafesina, proveniendo directamente del peronismo y ostentando cerca de treinta años de trayectoria en la Corte. Su estilo de funcionario judicial fue precisamente el objetivo que Pullaro buscó desterrar desde antes de ser electo. La llegada de estos nuevos integrantes al tribunal, que armaron mandatarios justicialistas desde principios de los años noventa, estaba destinada a ser reemplazada por una nueva visión política, un proceso que se completa ahora antes de que el gobernador cumpla los tres años de administración.

Estrategia política y reemplazo ministerial

La dimensión de la voluntad política del mandatario radical, quien no ha cumplido aún los cincuenta años, es el factor central detrás de esta transformación estructural. Pullaro modifica de raíz una Corte que históricamente servía como garantía de restauración para los poderes económicos y políticos tradicionales de la provincia. Su estrategia comenzó de manera inmediata al asumir el cargo, imponiendo una ley en una Legislatura donde su coalición, Unidos, cuenta con mayoría. Esta normativa permitía cesar a los ministros que hubieran cumplido setenta y cinco años, eliminando así a cinco de los seis magistrados iniciales de forma legal y automática.

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Uno de los arquitectos políticos de este cambio, quien dialogó con el medio LPO en septiembre de 2023 tras la victoria primaria de Pullaro contra Carolina Losada, reveló la intención explícita de dar la oportunidad a los ministros de retirarse voluntariamente. La estrategia consistía en invitarlos a irse por la puerta grande, ofreciéndoles reconocimientos como placas y bustos, y permitiéndoles disfrutar de sus jubilaciones. Sin embargo, esta salida diplomática no ocultaba la realidad de que varios magistrantes habían acomodado a sus familias dentro de la estructura judicial, lo que generaba una resistencia interna que Pullaro logró superar mediante la presión constante.

Lucha contra el establishment y la Corte

La batalla contra la Corte se había iniciado antes de las elecciones, pero la confirmación de la partida de los últimos dos integrantes de la vieja guardia ratifica el éxito de la operación. Gutiérrez y Falistocco eran los últimos vestigios de una composición que controlaba el tribunal desde hace tres décadas. La eliminación de esta figura atávica también implicó la salida de Eduardo Bordas, quien durante treinta años controló la administración, las compras y el movimiento de personal con el aval de la mayoría de los ministros que ahora se retiran. Este desalojo rompe la simbiosis histórica entre el Poder Judicial y el Senado santafesino.

El Senado provincial ha mantenido históricamente un poder territorial intocable, actuando como un pilar estructural automático respaldado por la Corte. Este equilibrio de fuerzas se vio ejemplificado hace ocho años cuando dos fiscales de Rosario fueron desplazados de sus cargos durante la investigación de causas penales económicas contra cuatro senadores provinciales por supuesto enriquecimiento ilícito. Para lograrlo, la Legislatura de Santa Fe se facultó a sí misma mediante dos leyes sucesivas para dirigir los procesos disciplinarios contra los fiscales, una competencia que anteriormente pertenecía exclusivamente al Poder Judicial, demostrando la interdependencia de los poderes tradicionales.

Incógnitas sobre la nueva conformación judicial

A pesar del éxito en el desplazamiento de la antigua élite judicial, persiste una incógnita fundamental sobre la independencia y el perfil de los nuevos ministros que ingresan al tribunal. La pregunta que solo el tiempo podrá responder es si Pullaro ha conformado una Corte a medida, diseñada para favorecer intereses específicos, o si realmente logrará una transformación institucional genuina y autónoma. Los críticos sugieren que el cambio podría ser principalmente en provecho propio del gobierno actual, mientras que los defensores ven en ello una necesaria limpieza del sistema político.

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La redistribución de poder en la Corte Suprema de Santa Fe tiene ganadores y perdedores claros, redefiniendo las reglas del juego político local. La vitalidad y la capacidad de implementación del gobernador radical han permitido enterrar una conducción judicial heredada, pero el verdadero test de esta nueva configuración judicial será su funcionamiento independiente en los próximos años. La historia judicial de la provincia entra en una nueva fase, alejándose de la simbiosis histórica que mantuvo durante décadas a la Corte alineada con el establishment político y económico dominante.