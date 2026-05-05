Renuncia Sorpresiva de Mauricio Soria en Blooming y Alta de Jugadores en River

El director técnico de Blooming, Mauricio Soria, renunció tras una disputa con el plantel. River Plate da de alta a Driussi y Vera para los octavos de final del Torneo Apertura.

La situación en Blooming se ha tornado sumamente tensa tras la inesperada renuncia de Mauricio Soria como director técnico. La decisión, tomada de manera abrupta, se habría originado a raíz de una fuerte discusión con el plantel durante un entrenamiento.

Soria, visiblemente molesto, habría abandonado la práctica sin siquiera completarla, comunicando su dimisión directamente a los jugadores presentes en el campo. Posteriormente, informó de su salida a la dirigencia, con la que ya mantenía diferencias previas, especialmente en lo que respecta a la organización logística de los viajes, tanto a nivel nacional como internacional, dentro del contexto del exigente calendario del fútbol boliviano.

Las quejas sobre la logística habían sido recurrentes en los últimos días, generando un clima de tensión que finalmente desembocó en la renuncia del entrenador. La salida de Soria se produce después de apenas cuatro fechas disputadas en el campeonato boliviano y tres encuentros en la Copa Sudamericana.

En el torneo local, el rendimiento del equipo no había sido del todo negativo, con victorias frente a Guabirá y Nacional Potosí, un empate contra Real Oruro y una derrota ante Academia del Balonpié Boliviano. A pesar de estos resultados, la relación entre Soria y el club se deterioró rápidamente, culminando en la abrupta finalización de su ciclo como entrenador.

La dirigencia de Blooming ahora se enfrenta al desafío de encontrar un reemplazo adecuado en un momento crucial de la temporada. La renuncia de Soria ha generado especulaciones sobre su posible llegada al banquillo de Bolívar, equipo que también se encuentra sin director técnico tras la dimisión del argentino Flavio Robatto la semana pasada.

La posibilidad de que Soria asuma el cargo en Bolívar ha despertado el interés de los aficionados y la prensa deportiva, considerando su experiencia y trayectoria en el fútbol boliviano. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial sobre esta posibilidad, y se espera que la dirigencia de Bolívar evalúe otras opciones antes de tomar una decisión final.

Mientras tanto, Blooming se prepara para afrontar los próximos compromisos sin su entrenador, buscando una solución rápida para estabilizar el equipo y mantener el rumbo en el campeonato boliviano y la Copa Sudamericana. La situación es delicada, ya que la falta de un líder en el banquillo puede afectar el rendimiento de los jugadores y generar incertidumbre en el entorno del club.

La dirigencia de Blooming deberá actuar con rapidez y determinación para encontrar un reemplazo que pueda asumir el desafío y llevar al equipo a alcanzar sus objetivos. La búsqueda de un nuevo entrenador se complica aún más por la necesidad de encontrar un perfil que se adapte a las características del plantel y a las exigencias del fútbol boliviano.

En otro orden de cosas, River Plate ha dado de alta a Nicolás Driussi y Fausto Vera, quienes estarán disponibles para disputar los octavos de final del Torneo Apertura. Esta noticia representa un refuerzo importante para el equipo de Eduardo Coudet, que busca consolidar su posición en la tabla de posiciones. La incorporación de Driussi y Vera permitirá al entrenador contar con más opciones en el ataque y en el mediocampo, aumentando la competitividad del plantel.

El empate de River ante Blooming en Bolivia, en un partido correspondiente a la Copa Sudamericana, también ha sido objeto de análisis. Durante ese encuentro, River sufrió la lesión de Lucas Martínez Quarta a los pocos minutos de juego, lo que obligó a Coudet a realizar un cambio temprano. A pesar de la desventaja numérica, River logró igualar el marcador en la altura, demostrando su capacidad de resistencia y su espíritu de lucha.

Frente a Bragantino, el equipo argentino no tuvo un mal desempeño, llegando a estar en ventaja durante varios minutos, aunque finalmente no pudo asegurar la victoria. La Copa Sudamericana se presenta como un desafío importante para River, que busca avanzar a las instancias finales del torneo y conquistar el título. La combinación de Driussi y Vera con el resto del plantel promete un River más competitivo y ambicioso en los próximos partidos.

La dirigencia de River confía en que el equipo pueda superar las dificultades y alcanzar los objetivos planteados para la temporada





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