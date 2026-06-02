Renuncia la Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en medio de tensiones políticas

Mara Pérez Reynoso, funcionaria cercana a Patricia Bullrich, dejó su cargo en el Ministerio de Salud. Anunció la decisión en redes sociales, destacando logros en la gestión y reafirmando su compromiso con las ideas de la libertad. Su salida ocurre en un contexto de conflicto entre la senadora y el oficialismo.

Mara Pérez Reynoso , quien se desempeñaba como Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, anunció su renuncia al cargo mediante un publicación en la red social X. La funcionaria, cercana a la senadora Patricia Bullrich , expresó su agradecimiento por la confianza depositada y destacó los logros de su gestión, entre los que se incluyen la regularización de procesos de adquisición de insumos y medicamentos estratégicos, el establecimiento de una mesa federal mensual con todas las provincias para el seguimiento y diseño de la estrategia político-sanitaria, y la incorporación de una mirada integral de la salud sexual y reproductiva .

Asimismo, subrayó que se logró reorientar el enfoque del área, superando una visión reducida al aborto y la anticoncepción, para abordar la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de desarrollo de la familia, con información basada en evidencia científica y sin sesgos ideológicos. Reynoso calificó como un "enorme honor" formar parte de la administración del Presidente Javier Milei y reiteró su compromiso con las "ideas de la libertad", afirmando que seguirá defendiéndolas desde el lugar que le toque ocupar.

Su designación había ocurrido en enero de 2024 mediante el decreto 6079, firmado por el ministro Mario Lugones, y previamente se había desempeñado entre 2019 y 2025 en la Oficina de Coordinación de Diversidad y No Discriminación del Ministerio de Seguridad. La renuncia se produce en un contexto de tensiones públicas entre la senadora Patricia Bullrich y el oficialismo, con conflictos que incluyen cuestionamientos al jefe de Gabinete y la reglamentación de la reforma laboral, así como el debate por los fondos universitarios





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